Издатель Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 подтвердил уход старшего нарративного директора игры

Вслед за вчерашними слухами издательство Paradox Interactive по запросу PC Gamer прокомментировало ситуацию вокруг старшего нарративного директора Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 Кары Эллисон (Cara Ellison).

Напомним, на днях Эллисон убрала из своего профиля в Twitter всякие упоминания Hardsuit Labs — студии-разработчика игры — и подтвердила переход в League of Geeks (Armello).

Тогда напрямую об уходе из команды создателей Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 Эллисон не сказала, но теперь за неё это сделал уже бывший работодатель: с некоторых пор (каких именно, не уточняется) сценаристка не числится в проекте.

По словам неназванного представителя Paradox Interactive, решение покинуть коллектив разработчиков Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 и Hardsuit Labs целиком принадлежит Эллисон.

«Кара привнесла глоток свежего воздуха в проект, и многое из её вклада будет в игре, которая выйдет в следующем году. Мы благодарим [Эллисон] за работу над Bloodlines 2 и желаем ей всего лучшего в будущих начинаниях», — заявили в Paradox Interactive.

В схожем ключе издательство прокомментировало недавний уход творческого руководителя Каая Клуни (Ka’ai Cluney) и ведущего нарративного дизайнера Брайана Мицоды (Brian Mitsoda), однако последний с такой риторикой оказался не согласен.

Релиз Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 ожидается в 2021 году на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X. ПК-версия доступна для предзаказа с самого анонса.