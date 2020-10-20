Часы Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition с поддержкой NFC и GPS/ГЛОНАСС стоят $100

Компания Xiaomi, как и было обещано, анонсировала сегодня «умные» наручные часы Mi Watch Color Sports Edition для пользователей, ведущих активный образ жизни и регулярно занимающихся спортом.

Новинка наделена круглым 1,39-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 454 × 454 точки. Этот экран может функционировать в постоянно включенном режиме Always-On. Доступны около 120 вариантов оформления циферблата.

Гаджет способен фиксировать изменения сердечного ритма, а также отслеживать уровень насыщения крови кислородом. Присутствуют акселерометр, гироскоп, барометр, а также геомагнитный сенсор для сбора подробных данных об активности владельца.

Часы несут на борту приёмник спутниковых навигационных систем GPS/ГЛОНАСС/Galileo/Beidou. Кроме того, имеется контроллер NFC, что позволяет осуществлять платежи бесконтактным способом.

Благодаря герметичному корпусу устройство не боится погружений под воду на глубину до 50 метров — использовать хронометр можно во время занятий водными видами спорта. В общей сложности доступны 117 различных режимов тренировок.

Часы получают питание от аккумулятора ёмкостью 420 мА·ч. Соединение со смартфоном осуществляется посредством беспроводной связи Bluetooth 5.0. Габариты составляют 45,9 × 53,35 × 11,8 мм, вес — 32,5 г.

Xiaomi начнёт поставки Mi Watch Color Sports Edition первого ноября. Цена новинки — приблизительно 100 долларов США.