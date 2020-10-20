Российский сегмент МКС лихорадит: отказали туалет и система генерации кислорода

В модулях российского сегмента Международной космической станции (МКС) продолжает сбоить оборудование. Об этом, как сообщает «РИА Новости», доложили космонавты специалистам подмосковного центра управления полётами.

В частности, снова возникли проблемы с системой получения кислорода «Электрон-ВМ», которая смонтирована в модуле «Звезда». На прошлой неделе этот комплекс уже пережил сбой, а на восстановление его работоспособности российскому экипажу станции потребовались несколько дней.

Кроме того, сообщается, что возникла неисправность туалета в модуле «Звезда»: космонавты доложили об индикации «Консервант некачественный». Плюс ко всему зафиксировано задымление пылесоса.

Впрочем, со всеми проблемами российские космонавты смогли оперативно справиться. Так, уже повторно восстановлена работоспособность системы генерации кислорода — сбой связывают со стыковкой кабелей в другой части модуля «Звезда». Работа туалета также возобновлена — эту проблему объясняют наличием пузыря воздуха в системе.

И всё же нужно отметить, что сбои в модуле «Звезда» фиксируются весьма часто. Более того, именно здесь находится трещина, из-за которой на МКС происходит утечка воздуха. На днях брешь удалось заделать при помощи временной заплатки.