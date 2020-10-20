Игры с Xbox One теперь можно транслировать на iPhone и iPad

Xbox Series X не за горами, и Microsoft обновила своё приложение Xbox для iOS, добавив новую важную возможность удалённого воспроизведения, которая позволяет транслировать игры с Xbox One на iPhone или iPad. Удачное время для обновления ещё и ввиду анонса новых четырёх iPhone. Впрочем, это не совсем Project xCloud.

В то время как xCloud позволяет играть на телефонах Android из облака, функциональность удалённого воспроизведения передаёт игры с Xbox One в потоковом режиме на смартфон. По сути, всё равно нужно быть дома, чтобы использовать эту возможность (не говоря уже о том, чтобы владеть консолью). Необходимо надёжное подключение к Сети и контроллер Bluetooth для iPhone или iPad.

Microsoft — не первая, кто позволяет транслировать игры на iOS: в прошлом году Sony Remote Play пришла на iPhone и iPad. Тем не менее, это заметный шаг к облачному будущему Microsoft для платформы Xbox. В то время как Sony сосредотачивается на накоплении эксклюзивов для PlayStation, таких как грядущие игры Ratchet & Clank: Rift Apart или Spider-Man: Miles Morales, Microsoft делает ставку на подписки и услуги вроде Game Pass и Project xCloud. Первый — это сервис в стиле Netflix, который даёт доступ к сотням игр за $10 в месяц, а второй позволяет транслировать игры для Xbox и ПК из облака на устройства Android.

До сих пор xCloud не пришла на iOS из-за ограничений Apple. Сообщается, что Microsoft надеется перенести xCloud на iOS и iPadOS через веб-приложение, а не через App Store, но устроит ли это Apple — покажет время. Новое приложение Xbox для iOS, как и его аналог для Android, позволяет также управлять консолью с телефона. Можно удалять игры, чтобы освободить память, и, что более важно, загружать их на консоль: например, при возвращении с работы домой.