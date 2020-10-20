Nikola, скандальный конкурент Tesla, не сможет обойтись без поддержки GM

Сделка между General Motors и Nikola была объявлена в начале сентября, но с тех пор акции последней из компаний упали в цене на 60 %. Покупатель должен был выложить $2,1 млрд за 11 % акций Nikola, но теперь сделку придётся согласовывать на новых условиях. Более того, эксперты считают, что Nikola не сможет самостоятельно наладить выпуск электрического пикапа Badger.

GM планировала наладить поставки тяговых аккумуляторов и силовых установок на топливных водородных элементах, которые Nikola смогла бы использовать при производстве магистральных тягачей и среднеразмерных пикапов Badger. По сути, именно GM в этом альянсе отвечала бы за организацию производства пикапов, а взамен получила бы 80 % экологических кредитов, чтобы компенсировать условный вред окружающей среде, наносимый классическими автомобилями с ДВС, которые она выпускает.

Как считают эксперты J.P. Morgan, сделка по-прежнему важна для обеих сторон, они должны согласовать новые условия до начала декабря. По мнению аналитиков, Nikola просто не сможет наладить серийный выпуск пикапов Badger без компонентной, производственной и технологической поддержки GM. Американскому автоконцерну, в свою очередь, нужен партнёр в лице Nikola, чтобы активнее окупать затраты на разработку топливных элементов, применяемых в силовых установках.

Стороны могут пересмотреть условия контракта в сторону уменьшения планируемых объёмов производства пикапа Badger, например, если сумма сделки не будет подвергаться изменениям. Со стороны GM логично было бы потребовать более крупного пакета акций Nikola, но последняя из компаний критично настроена по отношению к тем факторам, которые привели к нынешнему падению курса своих акций. Один из миноритарных акционеров, напомним, запустил кампанию по дискредитации Nikola в глазах инвесторов, из-за чего основатель компании Тревор Милтон (Trevor Milton) уже покинул её. Nikola считает все претензии инвесторов безосновательными, а потому будет готова оспаривать их с целью восстановления деловой репутации.