Гейб Ньюэлл рассказал о неудачных попытках разработки Half-Life 3 и состоянии дел в Valve

Основатель и руководитель Valve Гейб Ньюэлл (Gabe Newell) в рамках закрытой встречи в Zoom с ведущим The Game Awards Джеффом Кейли (Geoff Keighley) рассказал о закулисных процессах в студии и неудачных попытках создать Half-Life 3.

Изложенными ниже деталями беседы с официального разрешения её организаторов поделился блогер Тайлер Маквикер (Tyler McVicker) в новом ролике на своём YouTube-канале Valve News Network.

По словам Ньюэлла, пандемия COVID-19 заметно (на 25−50 %) снизила эффективность работы Valve. Тем не менее команда Half-Life: Alyx после релиза игры была «очень продуктивной».

«Вместо того, чтобы сказать “Ох, нам нужен перерыв”, они оказались невероятно заинтересованы в разработках внутри франшизы Half-Life и VR-пространства», — заявил Ньюэлл.

Что касается Half-Life 3, то в Valve принимались за её создание уже «пару раз», но всегда упирались в тупик: игра получалась неинтересной, а выпускать некачественный продукт в студии не хотят.

«Проблема в том, что если мы начнём говорить [об игре] слишком рано и потом изменим планы, люди будут больше недовольны, чем в случае нашего молчания насчёт проекта», — поделился Ньюэлл.

Half-Life: Alyx вышла в марте для ПК (Steam). О том, что, помимо этой игры, находилось в разработке у Valve последние годы, в своём интерактивном приложении The Final Hours of Half-Life: Alyx рассказал упомянутый выше Кейли.