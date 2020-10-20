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Кнопочные телефоны Nokia 215 4G и 225 4G выйдут в России по цене от 3390 рублей

Компания HMD Global официально представила классические мобильные телефоны Nokia 215 4G и Nokia 225 4G, продажи которых на российском рынке начнутся в первой половине следующего месяца.

Новинки выполнены в моноблочном корпусе. Под 2,4-дюймовым дисплеем формата QVGA (320 × 240 точек) располагается буквенно-цифровая клавиатура. Габариты устройств составляют 124,7 × 51,0 × 13,7 мм, вес — около 90 г.

Телефоны, как отражено в названии, могут функционировать в сотовых сетях четвёртого поколения 4G/LTE. В продажу поступят варианты с возможностью установки одной и двух SIM-карт.

Применён процессор Unisoc UMS9117. В оснащение входят адаптер Bluetooth 5.0, слот для карты microSD вместимостью до 32 Гбайт, FM-тюнер, 3,5-миллиметровое гнездо для наушников. Модель Nokia 225 4G дополнительно оборудована 0,3-мегапиксельной камерой.

За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 1150 мА·ч с подзарядкой через порт Micro-USB. Время разговора достигает 19 часов при использовании одной SIM-карты.

Телефон Nokia 215 4G будет доступен в чёрном и бирюзовом цветах по ориентировочной розничной цене 3390 рублей. Версия Nokia 225 4G в чёрном, синем и песочном исполнениях обойдётся в 3890 рублей. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: nokia, телефон
nokia, телефон
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