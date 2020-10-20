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Московская мэрия будет следить за передвижениями жителей, чтобы улучшить работу общественного транспорта

Московская мэрия потратит 155,2 миллиона рублей на создание системы мониторинга пассажиропотока. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт госзакупок. Власти установят на остановках и пешеходных стеллах навигации 220 аппаратно-программных комплексов, которые будут отслеживать передвижение граждан по их гаджетам.

Официальный сайт Мэра Москвы

Официальный сайт Мэра Москвы 

Система будет собирать данные с Bluetooth- и Wi-Fi-устройств. Каждая точка будет действовать в радиусе 50 метров. Согласно документам, будет составляться схема движения человека за день, неделю, месяц и год. Новая система будет работать в связке с камерами видеонаблюдения, которые будут замерять объём пассажиров.

Все сведения будут передаваться в Департамент информационных технологий Москвы. В ДИТ будет формироваться карта пассажиропотока. Сколько будут храниться сведения, не уточняется.

Источник «Коммерсанта» считает, что мэрия создаёт новую систему для обогащения уже существующих баз данных. Мобильные операторы могут передать сведения с распределением по крупным квадратам, а теперь власти смогут самостоятельно получать нужную информацию. При этом, данные останутся обезличенными — система будет собирать сведения о MAC-адресах, которые никак не привязаны к личностям владельцев.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, сети и коммуникации,
Теги: москва, отслеживание, слежение
москва, отслеживание, слежение
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