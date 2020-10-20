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Застревающие мячи, ужасный ИИ, вратари, забивающие себе голы: FIFA 21 пестрит разнообразными багами

FIFA 21 вышла 9 октября 2020 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, а подписчики EA Play получили к игре доступ на девять дней раньше. Пользователи уже успели как следует изучить новый футбольный симулятор и обнаружить в нём самые разнообразные баги — от застревающих в воротах мячей до странного поведения спортсменов под управлением искусственного интеллекта.

Одну из досадных ошибок записал на видео пользователь форума Reddit под псевдонимом BuschLatte146. В кратком ролике игрока показано, как он бьёт с центра поля и попадает прямиком в правый верхний угол. Однако мяч не залетает в сетку, а застревает под крестовиной. Тем временем матч продолжается, а возле ворот собираются несколько футболистов. Голкипер вражеской команды раз за разом прыгал в попытках забрать мяч, но тот отделился от крестовины только спустя двадцать секунд.

I have no words from r/fut

Тем временем автор YouTube-канала Alphyx собрал девятиминутный ролик с забавными ошибками в FIFA 21. Он продемонстрировал ужасное поведение искусственного интеллекта, забитые в свои ворота голы и мяч, который внезапно со скоростью ракеты взмывает в небо. А вишенкой на торте стал момент, когда полевой игрок возомнил себя голкипером и просто забрал мяч в руки в своей штрафной площадке.

Electronic Arts пока никак не прокомментировала существующие проблемы.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Спорт, Xbox, PlayStation,
Теги: fifa 21, electronic arts, футбольный симулятор
fifa 21, electronic arts, футбольный симулятор
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