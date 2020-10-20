Мечта стоматолога: в Psychonauts 2 появится туннель, состоящий целиком из зубов

Студия Double Fine Productions у себя в микроблоге рассказала о процессе создания миров для грядущего экшен-платформера Psychonauts 2 и показала один из уже сформированных уровней.

Для иллюстрации закулисья производства игры Double Fine Productions выбрала продемонстрированные летом чертоги Мозга в банке, которого озвучивает американский актёр Джек Блэк (Jack Black).

По словам авторов, первоначально упомянутый мир должен был быть намного мрачнее и начать обрастать деталями по мере продвижения по локации, но в итоге студия остановилась на уже обнародованном варианте.

A lot goes into making a mental world. Did you know that the synesthetic Brain in a Jar had a somewhat darker tone to start with?



As players progressed, the world would gain more detail. That idea eventually shifted to something trippier. pic.twitter.com/Qb2ny3y1U2 — Double Fine (@DoubleFine) October 19, 2020

По многочисленным просьбам заинтересованных геймеров разработчики также продемонстрировали одну из наиболее жутковатых секций Psychonauts 2 — состоящий целиком из зубов туннель.

Наличие вдалеке кюреток наводит на мысль, что события сцены разворачиваются в мозгу стоматолога. Таковым во вселенной Psychonauts себя считает Калигосто Лобото — антагонист первой части и персонаж второй.

hey, I'm back from walking the dog. forgot to mention something important about the teeth tunnel: they spin pic.twitter.com/AHdO4jfSjr — Double Fine (@DoubleFine) October 19, 2020

Psychonauts 2 разрабатывается для PC (Steam, Windows 10), PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X и S. Помимо прочего, с первого же дня запуска игра будет доступна в библиотеке сервиса Xbox Game Pass.

Премьера Psychonauts 2 была назначена на 2020 год, однако в рамках июльской онлайн-презентации Xbox Games Showcase стало известно о переносе экшен-платформера на 2021-й.