Накладные наушники Nokia Е1200 и беспроводные вкладыши Nokia Е3500 выдут в России в ноябре

Компания HMD Global представила на российском рынке две модели беспроводных наушников — Nokia Е1200 и Nokia Е3500, которые поступят в продажу в ноябре. Устройства поддерживают обмен данными со смартфоном посредством Bluetooth 5.0.

Nokia Е1200 — полноразмерные наушники накладного типа. В конструкции применяются 40-миллиметровые излучатели с диапазоном воспроизводимых частот от 20 Гц до 20 кГц. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 40 часов, а на восполнение запаса энергии требуется около трёх часов.

Модель поддерживает проводное подключение к источнику сигнала через стандартный 3,5-миллиметровый аудиоразъём. Благодаря складному оголовью Nokia E1200 удобно брать с собой в дорогу.

В свою очередь, Nokia Е3500 представляют собой полностью беспроводные наушники погружного типа. 10-мм динамический драйвер отвечает за глубокое звучание низких частот, а планарная диафрагма — за равномерные средние частоты.

Высокое качество телефонных разговоров достигается благодаря технологии шумоподавления Qualcomm Clear Voice Capture (CVC) и двум микрофонам в каждом наушнике. На одной подзарядке вкладыши могут работать до семи часов, а сопутствующий зарядный футляр увеличивает этот показатель до 25 часов. Устройство защищено от влаги в соответствии со спецификацией IPX5.

Наушники Nokia Е1200 можно будет купить за 3990 рублей. Полностью беспроводные вкладыши Nokia Е3500 обойдутся в 6990 рублей.