Ничего лишнего: в Сети появились скриншоты новой браузерной версии PlayStation Store

На прошлой неделе стало известно, что Sony собирается запустить новые версии PlayStation Store в браузере и на мобильных устройствах. Такое решение, очевидно, связано с приближающимся релизом PS5. Обновлённый браузерный вариант магазина должен появиться с 21 по 26 октября, однако кое-кто смог получить к нему доступ уже сейчас: пользователь форума ResetEra под псевдонимом Lant_War опубликовал скриншоты, которые позволяют оценить свежий дизайн PS Store.

При создании новой версии ставка делалась на минимализм, что особенно заметно на скриншоте с разделами. Каждая категория отмечена плиткой с чёрным фоном и белым тематическим значком на нём. На страницах с играми тоже всё выглядит простенько: слева внизу присутствует возможность оформить покупку, а справа указан тип игры (одиночная, кооперативная или многопользовательская) и возрастной рейтинг.

Общий фон во всех разделах выполнен в белом цвете. По дизайну новый PS Store немного напоминает Epic Games Store, что справедливо отметили в комментариях на ResetEra. Однако людям, которые не жалуют минимализм, изменения в магазине могут прийтись не по вкусу.

На одном из скриншотов упоминается облачный сервис PS Now. Возможно, он будет интегрирован в грядущую версию PlayStation Store.

Напомним: после запуска нового PS Store в браузере и на мобильных платформах из магазина пропадёт возможность покупать товары для PS3, PS Vita и PSP. Их придётся приобретать напрямую с соответствующих консолей.