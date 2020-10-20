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Бизнес Huawei по созданию умных городов почти не пострадает от санкций США

Деятельность подразделения Huawei Technologies по взаимодействию с правительственными структурами не так известна, как производство базовых станций или смартфонов. Именно она, тем не менее, в прошлом году формировала более 10 % всей выручки Huawei, а в условиях санкций может оказаться тем видом бизнеса, который пострадает от них меньше всего.

Источник изображения: Nikkei Asian Review

Источник изображения: Nikkei Asian Review

Подразделение насчитывает 6300 сотрудников, оно самое большое на направлении работы с корпоративными клиентами. Как признался глава подразделения Эдвин Диндер (Edwin Diender), в этом году связанная с развитием экосистемы «умных» городов выручка Huawei увеличится на двузначное количество процентов, в следующем году рост окажется чуть выше, хотя и ниже прогнозируемой величины из-за пандемии и «торговой войны» между США и КНР.

В этом и следующем году Huawei предстоит реализовать более 700 проектов по развитию городской инфраструктуры в 700 населённых пунктах в 40 странах мира. Ни один из проектов не был отменён из-за санкций против Huawei, хотя в некоторых случаях пришлось пересмотреть сроки их реализации. Бизнес Huawei на этом направлении в странах Западной Европы должен столкнуться со снижением выручки, а вот к перспективным регионам в компании причисляют Африку, страны Ближнего Востока, Восточной Европы и Юго-Восточной Азии, а также Россию и Китай.

Технологии Huawei будут использоваться при строительстве нового международного финансового центра в ОАЭ, крупнейшей больницы в Нидерландах и развитии инфраструктуры крупнейшего в Индонезии частного провайдера услуг интернет-связи. Кроме того, Huawei уделяет внимание развитию систем общественной безопасности, спрос на которые в период пандемии вырос. Проблема поставок компонентов из-за санкций США для этого вида деятельности Huawei стоит не так остро, поскольку перед компанией не стоит задача использовать только комплектующие собственного производства. Необходимо учитывать, что Huawei определённый запас компонентов успела сформировать до вступления в силу последней фазы американских санкций. Профильное подразделение компании продолжает нанимать специалистов и расширяет международное сотрудничество.

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: huawei technologies, huawei, умные вещи, умные устройства, санкции
huawei technologies, huawei, умные вещи, умные устройства, санкции
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