Драйвер AMD Radeon 20.10.1 принёс оптимизации для Doom Eternal, Watch Dogs: Legion, DIRT 5 и WoW

AMD представила первый октябрьский драйвер Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.10.1, главное предназначение которого — поддержка свежих игр. Речь идёт о дополнении The Ancient Gods, Part One к шутеру Doom Eternal, грядущем боевике Watch Dogs: Legion, автогонках DIRT 5 и предварительном обновлении для дополнения Shadowlands к MMORPG World of Warcraft.

Но это не все новшества. Инженеры AMD также исправили ряд технических проблем предыдущего драйвера, которые могли проявляться на некоторых системах:

звук работал нестабильно через HDMI на ускорителях Radeon RX 5000;

снижение частоты кадров на рабочем столе при выходе из игры для Vulkan API с включённым режимом Radeon FreeSync на системах с двумя дисплеями;

загрузка или потоковая передача на YouTube работали неправильно;

Genshin Impact не обнаруживалась и не отображалась на вкладке игр Radeon Software;

некоторые заставки Windows вроде Bubbles вылетали на видеокартах серии Radeon RX 5000;

наблюдались артефакты на рабочем столе или в режиме ожидания при двух или более подключённых дисплеях с высокой частотой обновления и включённом режиме Radeon FreeSync на видеокартах серии Radeon RX 5000;

обновление на Radeon Software Adrenalin 2020 Edition с версий Radeon Software 2019 Edition через настройки Radeon завершалось сообщением об ошибке.

Также ведётся работа над устранением известных недостатков;

расширенная синхронизация иногда вызывает появление чёрного экрана;

наложение показателей производительности и вкладка «Настройка производительности» неверно сообщают о более высоких, чем ожидается, тактовых частотах в режиме ожидания на видеокартах серии Radeon RX 5700;

изменение ползунка масштабирования HDMI приводит к блокировке частоты на уровне 30 кадров/с.

Драйвер Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.10.1 может быть загружен в версиях для Windows 7 (64-бит) или Windows 10 (64-бит) как с официального сайта AMD, так и из меню настроек Radeon. Новая версия датирована 19 октября и предназначена для видеокарт и встроенной графики семейства Radeon HD 7000 и выше.