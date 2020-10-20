3DNewsНовости SoftwareШутерДрайвер AMD Radeon 20.10.1 принёс оптими...
Новости Software

Драйвер AMD Radeon 20.10.1 принёс оптимизации для Doom Eternal, Watch Dogs: Legion, DIRT 5 и WoW

AMD представила первый октябрьский драйвер Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.10.1, главное предназначение которого — поддержка свежих игр. Речь идёт о дополнении The Ancient Gods, Part One к шутеру Doom Eternal, грядущем боевике Watch Dogs: Legion, автогонках DIRT 5 и предварительном обновлении для дополнения Shadowlands к MMORPG World of Warcraft.

Но это не все новшества. Инженеры AMD также исправили ряд технических проблем предыдущего драйвера, которые могли проявляться на некоторых системах:

  • звук работал нестабильно через HDMI на ускорителях Radeon RX 5000;
  • снижение частоты кадров на рабочем столе при выходе из игры для Vulkan API с включённым режимом Radeon FreeSync на системах с двумя дисплеями;
  • загрузка или потоковая передача на YouTube работали неправильно;
  • Genshin Impact не обнаруживалась и не отображалась на вкладке игр Radeon Software;
  • некоторые заставки Windows вроде Bubbles вылетали на видеокартах серии Radeon RX 5000;
  • наблюдались артефакты на рабочем столе или в режиме ожидания при двух или более подключённых дисплеях с высокой частотой обновления и включённом режиме Radeon FreeSync на видеокартах серии Radeon RX 5000;
  • обновление на Radeon Software Adrenalin 2020 Edition с версий Radeon Software 2019 Edition через настройки Radeon завершалось сообщением об ошибке.

Также ведётся работа над устранением известных недостатков;

  • расширенная синхронизация иногда вызывает появление чёрного экрана;
  • наложение показателей производительности и вкладка «Настройка производительности» неверно сообщают о более высоких, чем ожидается, тактовых частотах в режиме ожидания на видеокартах серии Radeon RX 5700;
  • изменение ползунка масштабирования HDMI приводит к блокировке частоты на уровне 30 кадров/с.

Драйвер Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.10.1 может быть загружен в версиях для Windows 7 (64-бит) или Windows 10 (64-бит) как с официального сайта AMD, так и из меню настроек Radeon. Новая версия датирована 19 октября и предназначена для видеокарт и встроенной графики семейства Radeon HD 7000 и выше.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В графических драйверах AMD обнаружены новые уязвимости
Выпущен драйвер NVIDIA GeForce 456.71, оптимизированный для «беты» COD: Black Ops Cold War
Драйвер AMD Radeon 20.9.2 принёс оптимизации для Star Wars: Squadrons и другие новшества
В 8К на RTX 3090: блогер продемонстрировал работу The Witcher 3, Crysis 3, Horizon Zero Dawn и других игр
Художник показал, как может выглядеть потенциальный ремейк Half-Life 2 на Unreal Engine 4
«Это столько всего сломает»: блогер научил Кратоса из недавней God of War «телепортироваться»
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Шутер, Спорт, Гонки,
Теги: amd, radeon software, doom eternal, watch dogs legion, dirt 5, world of warcraft: shadowlands
amd, radeon software, doom eternal, watch dogs legion, dirt 5, world of warcraft: shadowlands
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Windows 10 без разрешения пользователей устанавливает веб-версии офисных приложений Microsoft 169
Результаты AMD Ryzen 5950X, 5900X и 5800X в SiSoftware: ощутимое превосходство над поколением Zen 2 133
Сломавшиеся спутники Starlink от SpaceX сулят огромные проблемы для космоса 120
Ryzen 5 5600X уверенно обогнал Core i5-10600K в тестах SiSoftware 93

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
AMD решила тщательно подготовиться к старту продаж Radeon RX 6000, чтобы не опозориться, как некоторые
PlayStation 5 получилась настолько большой из-за желания Sony сэкономить
Гейб Ньюэлл рассказал о неудачных попытках разработки Half-Life 3 и состоянии дел в Valve
Xiaomi выпустит ТВ-приставку Mi Box 4S с поддержкой 4K за $45
Учёные придумали, как реанимировать закон Мура. Предложена технология производства атомарных транзисторов
Microsoft начала развёртывание Windows 10 October 2020 Update для всех пользователей 18 мин.
Adobe Illustrator стал доступен на iPad, но только с базовыми функциями 3 ч.
Photoshop получил множество ИИ-функций: умная замена неба, продвинутые фильтры и прочее 3 ч.
Apple добавила в HomePod поддержку Intercom и возможность работы с HomePod mini 6 ч.
Microsoft открыла разработчикам доступ к WebView2 в составе Edge на Chromium 7 ч.
Бывшие сотрудники Blizzard открыли Frost Giant Studios, чтобы создать свою RTS 7 ч.
Симулятор космического агентства Mars Horizon поступит в продажу 17 ноября 8 ч.
Минюст США подал в суд на Google: компании придётся ответить за нарушения антимонопольных законов 8 ч.
Дело приняло серьёзный оборот: сюжетный трейлер Destiny 2: Beyond Light 9 ч.
Друиды и битва за Париж: Ubisoft рассказала о контентной поддержке Assassin's Creed Valhalla после релиза 9 ч.
Как за 5 лет в России была создана сеть розничных магазинов Xiaomi 37 мин.
Новая статья: Гид по выбору монитора в 2020 году: всё только начинается 3 ч.
Новая статья: Обзор Segway Ninebot KickScooter Air T15: завидую тем, кто будет пользоваться им... 5 ч.
В России поступил в продажу флагманский ноутбук HUAWEI MateBook X за 115 тыс. рублей 5 ч.
Выяснилось, какие внешние накопители можно будет использовать с Xbox Series X и Series S 5 ч.
Microsoft в партнёрстве со SpaceX создаст облачную сеть на основе космических спутников 6 ч.
Обозреватели решили, что iPhone 12 нет равных по производительности 6 ч.
Американский сотовый оператор установил новый рекорд скорости загрузки в сети 5G 7 ч.
У некоторых Apple Watch SE пользователи заметили сильный перегрев после зарядки 7 ч.
Micron представила многочиповую сборку, которая объединяет флеш-память UFS 3.1 и оперативную память LPDDR5 в одной микросхеме 8 ч.