Samsung придумала, как сделать QLED-экраны ярче и надёжнее

Компания Samsung сообщила, что её исследователи разработали не имеющую в мире аналогов технологию производства экранов QLED. Новая технология повысит яркость дисплеев на квантовых точках и надёжность их работы.

Как известно, экраны QLED на эффекте квантовых точек работают по следующему принципу. Тыловая светодиодная подсветка (обычно из нескольких синих светодиодов) подсвечивает слой с квантовыми точками. Квантовые точки — это дискретные нанометрового размера вкрапления полупроводников в подсвеченном слое. В зависимости от размера вкраплений квантовые точки излучают синий, зелёный или красный свет, поэтому они собраны в классические RGB-триады или пиксели, если по-простому.

Квантовые точки вбирают в себя излучение светодиодов подсветки и излучают с меньшей частотой чистый синий, красный и зелёный. Над ними расположен слой с жидкими кристаллами, которые, фильтруя свет — затемняясь или становясь прозрачными (на самом деле — меняя поляризацию), и формирует картинку на дисплее.

Во всём этом главная проблема заключается в синих квантовых точках, которые труднее всего воплотить. Сотрудники центра исследований и разработок Samsung (SAIT, Samsung Advanced Institute of Technology) смогли разработать технологию производства синих квантовых точек с улучшенной эффективностью, яркостью и длительным временем работы.

Новая технология изготовления синих квантовых точек позволит на 20,2 % повысить световую отдачу этих источников вторичного свечения, добиться максимальной яркости свечения 88 900 нит и обеспечить срок службы до 16 000 часов. О разработке рассказано в статье в издании Nature.

Чтобы добиться подобного результата, в Samsung подобрали для оболочки синих квантовых точек связующее вещество (лиганд), образующее более короткие связи. Также исследователи предложили двойной слой для структур с синими квантовыми точками, как и увеличили силу пропускаемого тока в области синих квантовых точек.

Данная разработка, уверены в Samsung, сделает устройства с экранами QLED ещё лучше по характеристикам и надёжнее. Возможно, она найдёт себя также в случае дисплеев с органическими светодиодами на основе квантовых точек или QD-OLED. Но это уже другая история.