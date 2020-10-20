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Samsung придумала, как сделать QLED-экраны ярче и надёжнее

Компания Samsung сообщила, что её исследователи разработали не имеющую в мире аналогов технологию производства экранов QLED. Новая технология повысит яркость дисплеев на квантовых точках и надёжность их работы.

Пример дисплеев QLED

Пример дисплеев QLED

Как известно, экраны QLED на эффекте квантовых точек работают по следующему принципу. Тыловая светодиодная подсветка (обычно из нескольких синих светодиодов) подсвечивает слой с квантовыми точками. Квантовые точки — это дискретные нанометрового размера вкрапления полупроводников в подсвеченном слое. В зависимости от размера вкраплений квантовые точки излучают синий, зелёный или красный свет, поэтому они собраны в классические RGB-триады или пиксели, если по-простому.

Квантовые точки вбирают в себя излучение светодиодов подсветки и излучают с меньшей частотой чистый синий, красный и зелёный. Над ними расположен слой с жидкими кристаллами, которые, фильтруя свет — затемняясь или становясь прозрачными (на самом деле — меняя поляризацию), и формирует картинку на дисплее.

Во всём этом главная проблема заключается в синих квантовых точках, которые труднее всего воплотить. Сотрудники центра исследований и разработок Samsung (SAIT, Samsung Advanced Institute of Technology) смогли разработать технологию производства синих квантовых точек с улучшенной эффективностью, яркостью и длительным временем работы.

Новая технология изготовления синих квантовых точек позволит на 20,2 % повысить световую отдачу этих источников вторичного свечения, добиться максимальной яркости свечения 88 900 нит и обеспечить срок службы до 16 000 часов. О разработке рассказано в статье в издании Nature.

Новая технология Samsung для производства синих квантовых точек для QLED

Новая технология Samsung для производства синих квантовых точек для QLED

Чтобы добиться подобного результата, в Samsung подобрали для оболочки синих квантовых точек связующее вещество (лиганд), образующее более короткие связи. Также исследователи предложили двойной слой для структур с синими квантовыми точками, как и увеличили силу пропускаемого тока в области синих квантовых точек.

Данная разработка, уверены в Samsung, сделает устройства с экранами QLED ещё лучше по характеристикам и надёжнее. Возможно, она найдёт себя также в случае дисплеев с органическими светодиодами на основе квантовых точек или QD-OLED. Но это уже другая история.

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Рубрики: Новости Hardware, нанотехнологии, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: qled, samsung electronics, разработки
qled, samsung electronics, разработки
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