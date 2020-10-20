У пользователей появится дополнительная мотивация зарабатывать трофеи в играх на PlayStation 5

Недавно Sony опубликовала большое видео с показом интерфейса PlayStation 5 и всех его особенностей. В нём присутствовал момент с демонстрацией трофеев, которые можно получить в игре Destruction AllStars. Благодаря ему стало известно, что пользователей будут дополнительно мотивировать зарабатывать достижения — за них предусмотрены разнообразные награды.

На упомянутую деталь обратил внимание ресурс Mp1st. Представители портала увидели описание под отдельными трофеями в Destruction AllStars, в котором упоминаются призы за их получение. Например, если записать на свой счёт бронзовое достижение Rookie, то можно обзавестись баннером для профиля. А за золотой трофей Wreckognized («Мастер крушений») пользователю подарят аватар.

В ролике на этом не акцентировалось внимание, а сама Sony отдельно не подчёркивала наличие такой особенности на PlayStation 5. Однако демонстрация достижений и упоминание призов за них в официальном материале не оставляют поводов для сомнений, что упомянутая функция будет реализована.

PS5 появится на полках магазинов в России 19 ноября. Цена составляет 37 999 руб. за вариант без дисковода и 46 999 руб. за стандартное издание.