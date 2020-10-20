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Энтузиаст переделал фитнес-аксессуар Ring Fit в контроллер для The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Энтузиаст SuperLouis64 создал мод, который позволяет играть в The Legend of Zelda: Breath of the Wild на Nintendo Switch при помощи фитнес-контроллера Ring Fit. Об этом он рассказал на Reddit. Ему удалось изменить назначение действий при помощи консольного тюнера Titan Two.

Использование мода требует постоянной физической активности игрока. Для открытия рюкзака нужно присесть, чтобы персонаж начал бить, необходимо размахивать контроллером, а чтобы герой передвигался — бежать на месте. Автор также создал перечень команд для игры в Mario Kart 8.

Установить мод может любой желающий. Для этого игрокам потребуется тюнер Titan Two, оригинальный Ring Fit и ремень для ног, который продаётся вместе с Ring Fit Adventure. Процесс настройки описан на Github.

Это не первый мод SuperLouis64 с использованием Ring Fit — ранее он создал похожую систему для Dark Souls 3.

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Рубрики: Новости Software, игры, Приключение, Nintendo,
Теги: nintendo switch, the legend of zelda: breath of the wild, моддер, моды
nintendo switch, the legend of zelda: breath of the wild, моддер, моды
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