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Оборудование Huawei и ZTE запретили использовать в сетях 5G в Швеции

Шведский регулирующий орган объявил во вторник о запрете на использование телекоммуникационного оборудования китайских производителей Huawei и ZTE в сетях сотовой связи 5G. Это заявление было сделано в преддверии аукциона по продаже частот для развёртывания 5G в стране, запланированного на следующий месяц.

REUTERS/Michele Tantussi

REUTERS/Michele Tantussi

Управление почты и телекоммуникаций Швеции (PTS) сообщило, что условия лицензирования были установлены после оценки, проведённой вооружёнными силами и службой государственной безопасности Швеции.

Под давлением со стороны США правительства стран Европы пересматривают роль китайских компаний в развёртывании своих телекоммуникационных сетей следующего поколения. США заявляют, что использование оборудования этих производителей представляет угрозу национальной безопасности, потому что, помимо прочего, китайские компании и граждане должны согласно местному законодательству помогать государству в сборе разведывательной информации.

PTS также сообщило, что компании, участвующие в аукционе, должны удалить оборудование Huawei и ZTE из существующих ключевых узлов к 1 января 2025 года. Регулирующий орган определил ключевые узлы как оборудование, используемое для построения сети радиодоступа, сети передачи, базовой сети, а также сервисов и технического обслуживания сети.

Напомним, что в июле Великобритания объявила о запрете на участие Huawei в развёртывании сетей пятого поколения в стране, приказав операторам полностью удалить оборудование Huawei из британской сети 5G к 2027 году и став одной из первых европейских стран в применении столь радикальных мер.

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации,
Теги: huawei, zte, 5g, запрет, швеция
huawei, zte, 5g, запрет, швеция
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