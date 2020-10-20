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Обновление Windows 10 опять принесло проблемы пользователям

На прошлой неделе Microsoft выпустила очередное обновление безопасности в рамках программы Patch Tuesday, устраняющее уязвимости в разных продуктах компании. Для Windows 10 были выпущены пакеты KB4579311 и KB4577671, которые привели к появлению разного рода проблем на компьютерах пользователей.

Через несколько дней после выхода обновлений безопасности некоторые пользователи Windows 10 начали жаловаться на проблемы, которые возникли в процессе и после установки упомянутых ранее пакетов. Сообщения об этом появились на форуме поддержки Microsoft, в сообществе Reddit и на других веб-площадках. Вероятнее всего, проблема не имеет широкого распространения, но на данный момент оценить её масштабы не представляется возможным.

Некоторые пользователи сообщают о появлении ошибок в процессе установки KB4579311 и KB4577671. Ранее исправить схожую проблему удавалось путём повторной загрузки и установки проблемного пакета, но на этот раз данный способ не работает. Попытки использовать инструмент Media Creation Tool для установки обновлений также не дают нужного результата.

Несмотря на то, что во многих случаях невозможность установки обновлений не вызывает проблем в работе операционной системы, из-за этого компьютеры некоторых пользователей остаются уязвимыми, поскольку не получают обновлений безопасности своевременно. Однако имеются сообщения о более серьёзных трудностях. Некоторые пользователи сообщили о том, что после установки обновлений начались сбои в работе Windows 10, в том числе зависание проводника, проблемы с принтерами и звуком, а в ряде случаев фиксировалось появление синих экранов смерти (BSOD).

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Рубрики: Новости Software, Операционные системы,
Теги: windows 10, microsoft, обновления
windows 10, microsoft, обновления
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