PlayStation 5 получилась настолько большой из-за желания Sony сэкономить

Ещё после показа дизайна PlayStation 5 грядущую консоль Sony начали сравнивать с другими приставками и удивляться её величине. Спустя некоторое время японская компания опубликовала точные данные о размерах. Устройство оказалось действительно немаленьким, особенно по высоте, если смотреть в вертикальном положении. А недавно представитель Sony объяснил, почему PS5 решили создать настолько большой. Оказывается, всё дело в дизайне и экономии средств.

Информация поступила от Ясухиро Отори (Yasuhiro Otori), человека, который разбирал PlayStation 5 в недавнем ролике. В интервью японскому изданию 4Gamer (перевод выполнен Pure PlayStation) он рассказал, что на размеры консоли повлиял дизайнерский отдел. Его требование было следующим: «приставка должна выглядеть тоньше при горизонтальном положении». Из-за этого пришлось увеличивать высоту.

А вторая причина больших размеров — количество монтажных плат. Чем меньше их в устройстве, тем дешевле его производство и конечная стоимость для потребителя. Величина PS5 позволила Sony поместить все детали на одну плату, что демонстрировалось в уже упомянутом ролике. Будь их две или даже больше, то вместе с ценой выросла бы и сложность отвода тепла.

PlayStation 5 появится на полках магазинов России 19 ноября. Цена составляет 37 999 руб. за цифровой вариант и 46 999 руб. за стандартное издание с оптическим приводом.