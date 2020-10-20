Новый патч F1 2020 замедлил болиды клиентов Ferrari и ускорил «розовые Mercedes»

Британская студия Codemasters на официальном сайте своей «формульной» франшизы сообщила о выходе и огласила подробности обновления 1.12 для гоночного симулятора F1 2020.

Заплатка доступна для загрузки пользователям PC, Xbox One и PlayStation 4. Покупателям же F1 2020 для сервиса Google Stadia придётся набраться терпения, но и на этой платформе патч появится уже «очень скоро».

Главной особенностью сборки 1.12 стала корректировка показателей болидов некоторых команд: до недавнего времени эффективность того или иного коллектива была основана на предсезонных данных.

В связи с этим машины клиентов Ferrari — сама Scuderia Ferrari, Alfa Romeo Racing и Haas — с выходом 1.12 поедут медленнее, а болиды Racing Point F1 Team (их же в шутку называют «розовыми Mercedes») в скорости, наоборот, прибавят.

Несмотря на перечисленные изменения, характеристики и стоимость двигателя Ferrari в режиме создания собственной команды My Team останется прежней во избежание нарушения баланса в прохождении игроков.

Помимо прочего, патч обновляет ливреи и форму избранных команд, исправляет ряд ошибок, улучшает качество текстур некоторых предметов индивидуализации и повышает общую стабильность игры.

F1 2020 вышла 10 июля текущего года на PC (Steam), PS4, Xbox One и в сервисе Google Stadia. Благодаря акциям на прошлой неделе игра продемонстрировала в Великобритании 220-процентный рост продаж.