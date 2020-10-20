Сотрудников «Аэрофлота» обвинили в контрабанде техники Apple на $50 млн. iPhone, iPad и прочее вывозили чемоданами

Как стало известно сегодня, Федеральный суд Бруклина обнародовал обвинительное заключение в отношении десяти граждан и сотрудников «Аэрофлота», которые якобы контрабандным путём вывозили электронику из США в Россию. Дело касается не только уклонений от уплаты таможенных пошлин, но также о скупке краденного. Смартфоны и другая техника Apple возились в Россию чемоданами минуя таможню. Восемь человек из обвинительного списка задержаны, двое скрываются.

В обвинительном заключении нет описания схемы контрабанды. Точнее, она есть, но представлена крайне условно. Так, проживающий в России некий гражданин Саюз Дайбагия (Sayuz Daibagya) давал указания другим гражданам, а также бывшим и действующим служащим компании «Аэрофлот» на контрабандную перевозку смартфонов, планшетов и умных часов Apple. Техника скупалась в США как в обычных торговых точках, так и краденная. Утверждается, что таким образом в Россию ввезено электроники на сумму до $50 млн.

Средства для покупки техники и скупки краденного полностью или частично ввозились в США также чемоданами. У одного из фигурантов в США при обыске дома было обнаружено $600 тыс. наличных и смартфоны Apple. Главным ответчиком выступает один человек — Саюз Дайбагия, которому уже выдвинуты конкретные обвинения. В целом же отозвано 113 виз у российских граждан. Вероятно, список обвиняемых будет расширен.

В контрабанде нет ничего необычного. Это популярный вид криминальной деятельности. Но в данном случае речь идёт о возможном участии сотрудников крупнейшей российской авиакомпании. Более того, криминал меркнет перед одной только возможностью бесконтрольного перемещения на борт самолётов грузов сомнительного происхождения. Это такой прокол в безопасности, за который придётся отвечать по более суровой шкале преступлений.

Судя по обвинительному заключению, ФБР давно следила за указанной группой. Известно число предыдущих поездок курьеров и самого Саюза Дайбагии. Так, например, сообщается о девяти чемоданах с контрабандной электроникой, которую 5 октября 2019 года провёз некто Саидов, а это 235 продуктов Apple оценочной стоимостью около $250 000. Было бы интересно узнать, как такое пропустили службы аэропорта в США, что, впрочем, не снимает ответственности с фигурантов дела, если факты нарушения закона будут доказаны.