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Xiaomi выпустит ТВ-приставку Mi Box 4S с поддержкой 4K за $45

Компания Xiaomi опубликовала тизер-изображения, говорящие о скором выходе новой телевизионной приставки — Mi Box 4S. Формальный анонс устройства состоится завтра, 21 октября, но в продажу оно поступит позднее — 1 ноября.

Ещё в январе 2018 года Xiaomi анонсировала ТВ-приставки Mi Box 4 и Mi Box 4c, а годом позднее дебютировала модификация Mi Box 4 SE. Теперь пришло время для обновления модельного ряда.

Модель Mi Box 4S сможет работать с видеоматериалами в формате 4К с разрешением 3840 × 2160 пикселей. Говорится о поддержке технологии HDR, обеспечивающей изображение высокого качества.

Тип применённого процессора не уточняется. Но известно, что новинка несёт на борту 2 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 8 Гбайт. Присутствует двухдиапазонный (2,4/5 ГГц) адаптер беспроводной связи Wi-Fi.

На тизере приставка показана в корпусе белого цвета. В комплект войдёт пульт дистанционного управления с поддержкой голосовых команд.

Уже известна ориентировочная цена новинки: приобрести её можно будет за 45 долларов США. 

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Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: xiaomi, тв-приставка, приставка, mi box
xiaomi, тв-приставка, приставка, mi box
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