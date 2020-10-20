Флагманские Radeon RX 6000 сравняются с GeForce RTX 3080 по энергопотреблению

Опубликованные недавно одним из разработчиков данные об уровне TGP будущих видеокарт семейства Radeon RX 6000 могли ввести неискушённого читателя в заблуждение по поводу величины энергопотребления новинок. Популярный немецкий сайт поясняет, что по этому показателю старший продукт на базе Navi 21 будет сопоставим с GeForce RTX 3080 FE.

Всё дело в том, что AMD и NVIDIA, как поясняет главный редактор сайта Igor’s LAB, используют для обозначения TGP разные величины. Первая учитывает энергопотребление самого графического процессора, а вторая считает уровень энергопотребления всей графической платы. Таким образом, если к упоминавшемуся ранее значению TGP для видеокарты AMD на базе чипа Navi 21 (235 Вт) добавить энергопотребление остальных компонентов графической платы, то итоговое значение выйдет на тот же уровень, что и у GeForce RTX 3080 Founders Edition — около 320 Вт. У видеокарт на базе AMD Navi 21, созданных AIB-партнёрами с прицелом на возможность хорошего разгона, значение окажется не ниже 355 Вт. Словом, говорить о каком-либо преимуществе в уровне энергопотребления на этом этапе прогнозирования характеристик Radeon RX 6000 не приходится.

Как утверждает первоисточник, партнёры AMD будут получать от компании комплекты из графических процессоров Navi 21 и микросхем памяти Samsung типа GDDR6, которые способны передавать информацию со скоростью 16 Гбит/с. У старших видеокарт серии Radeon RX 6000 объём памяти будет ограничен 16 Гбайт. Видеокарты на базе чипа Navi 21 XL (наименее мощная) будут не только комплектоваться микросхемами памяти со скоростью передачи информации 14 Гбит/с, но и ограничатся общим энергопотреблением величиной около 290 Вт.

Немецкий ресурс утверждает, что дизайн печатной платы Radeon RX 6000 будет унаследован от Radeon RX 5700 XT почти без изменений, поэтому партнёры AMD смогут быстро создавать свои изделия на основе чипа Navi 21. Если первые серийные видеокарты нового поколения поступят в продажу в середине ноября в исполнении ASUS и Sapphire, то о расширении ассортимента можно будет говорить только к концу ноября.

Ещё один интересный момент касается бета-версии драйверов, которую AMD пока распространяет среди своих партнёров. Как утверждает источник, данная версия драйвера искусственно занижает уровень быстродействия видеокарт, чтобы никто до анонса не имел представления об их истинном уровне производительности. Складывается впечатление, что AMD тщательно оберегает информацию о новинках, чтобы застать основного соперника врасплох.