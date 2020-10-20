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В браузере Chrome появилась функция поиска по открытым вкладкам

Разработчики из Google непрерывно работают над созданием новых полезных функций для своего фирменного браузера Chrome, что является одной из причин его популярности среди пользователей. В прошлом месяце пользователям обозревателя стала доступна возможность группировки вкладок, а теперь стало известно о запуске в тестовом режиме инструмента поиска по открытым вкладкам.

Речь идёт о функции под названием Tab Search, которая определённо понравится людям, привыкшим работать с большим количеством вкладок. С её помощью они без труда смогут искать нужные вкладки среди всех запущенных, не прибегая к помощи каких-либо сторонних расширений.

Согласно имеющимся данным, функция поиска по вкладкам появилась в одной из последних тестовых сборок Chrome Canary для Windows, macOS, Chrome OS и Android. Начать использование данного инструмента можно через соответствующее контекстное меню браузера или же после нажатия сочетания клавиш Ctrl + Shift + A.

Это полезное нововведение может стать доступно широкому кругу пользователей вместе с функцией прокрутки вкладок с помощью мыши, которая уже какое-то время находится в стадии тестирования. Новые функции упростят взаимодействие с большим количеством вкладок и сделают удобнее навигацию по вкладкам, что особенно полезно, если их открыто большое количество. Когда именно прокрутка и поиск по вкладкам могут появиться в стабильной версии обозревателя Google Chrome, пока неизвестно.

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Рубрики: Новости Software, программное обеспечение, Браузеры,
Теги: chrome, браузер, google
chrome, браузер, google
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