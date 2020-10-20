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Игровая гарнитура HyperX Cloud II Wireless предложит до 30 часов автономной работы по цене $150

Компания HyperX, игровое подразделение Kingston Technology, сообщила о том, что 20 ноября в продажу поступит гарнитура игрового уровня Cloud II Wireless, использующая беспроводной обмен данными с источником сигнала.

В наушниках накладного типа применены специально настроенные 53-миллиметровые излучатели, которые позволяют полностью погрузиться в игровой мир или сосредоточиться на важных звуковых сигналах. Возможно формирование виртуального объёмного звука формата 7.1. Упомянут расширенный диапазон воспроизводимых частот — от 15 Гц до 25 кГц.

Гарнитура подключается к компьютеру через приёмопередатчик, работающий в диапазоне 2,4 ГГц. Заявленный радиус действия достигает 20 метров. На чашках предусмотрены органы регулировки уровнем громкости, а также включения/выключения микрофона.

Новинка может похвастаться продолжительным временем автономной работы — до 30 часов на одной подзарядке аккумулятора. Восполнение запаса энергии осуществляется через USB-разъём.

Гарнитура выполнена в классическом чёрном цвете с красными акцентами. Гибкая алюминиевая рамка и фирменная пена с памятью формы обеспечивают высокий уровень комфорта. Вес составляет 309 граммов вместе с микрофоном.

Приобрести модель Cloud II Wireless можно будет за 150 долларов США. 

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Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры,
Теги: hyperx, гарнитура, игровая гарнитура, наушники
hyperx, гарнитура, игровая гарнитура, наушники
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