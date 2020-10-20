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Новости Hardware

Xiaomi проектирует смартфон-книжку с парой многомодульных камер

Не исключено, что в ассортименте Xiaomi вскоре появится смартфон с гибким дисплеем, выполненный в формате книжки. Описание дизайна устройства, как сообщает ресурс LetsGoDigital, опубликовано на сайте Государственного управления по делам интеллектуальной собственности КНР (China’s National Intellectual Property Administration, CNIPA).

Судя по патентным иллюстрациям, Xiaomi проектирует аппарат с гибким экраном, складывающимся внутрь корпуса. Причём эта панель будет обрамлена выступающей рамкой, что защитит дисплей от повреждений даже в том случае, если пользователь положит устройство на стол «лицом вниз».

Справа от гибкого экрана находится секция с многомодульной камерой. В её состав могут войти два датчика изображения и вспышка. Собственно дисплей не имеет ни вырезов, ни отверстий.

На внешней стороне смартфона находится вспомогательный экран размером около 4,6 дюйма по диагонали. Сзади находится ещё одна многомодульная камера в составе трёх компонентов.

Технические характеристики смартфона в патентной документации не приводятся. В целом, по своей конструкции устройство напоминает складной смартфон Samsung Galaxy Fold. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: xiaomi, смартфон, гибкий дисплей, складной смартфон, патент
xiaomi, смартфон, гибкий дисплей, складной смартфон, патент
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