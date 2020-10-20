Создатель Gears of War и LawBreakers может вернуться в игровую индустрию с небольшим инди-проектом

Гейм-дизайнер Клифф Блезински (Cliff Bleszinski) поделился в Facebook подробностями краха Boss Key Productions и намекнул, что всё ещё может вернуться к разработке игр в будущем. Напомним, что он участвовал в создании серии Gears of War и Fortnite до ухода из Epic Games и открытия собственной студии.

Студия Блезински Boss Key Productions закрылась в 2018 году после выпуска провальных многопользовательских шутеров LawBreakers и Radical Heights. По словам разработчика, скоро он выпустит книгу со своей автобиографией, но некоторые её разделы решил опубликовать в Facebook. Главы про Boss Key Productions дались ему трудно, поскольку напомнили о всех ошибках, с которыми он столкнулся за три с лишним года. Но всё же это был «терапевтический» процесс.

Разработчик связывает неудачу своей студии с множеством проблем: «Когда самолёт падает, часто возникает целый каскад проблем, влекущих крушение». По его мнению, главной причиной провала геройского шутера LawBreakers был размах. Блезински признал, что студии следовало начать с небольшого независимого проекта, прежде чем переходить к такой игре. Он написал, что настаивал на простом аренном шутере вроде Unreal Tournament и Quake 3, но позволил команде добиваться чего-то большего, поскольку «в то время все студии были сильно одержимы MOBA». Блезински пытался избежать сравнений с Overwatch, но своего художественного стиля, интересных способностей и персонажей «было явно недостаточно».

Бывший руководитель Boss Key Productions упомянул и ошибку с выбором платформы. Как он считает теперь, нужно было выпускать LawBreakers на Xbox One, а не PlayStation 4, поскольку на консоли Microsoft у него была устоявшаяся фанатская база. Также Блезински не был уверен, стоит ли делать игру условно-бесплатной или продавать за $29,99 (он выбрал второй вариант).

Дополнительные трудности возникли из-за того, что к LawBreakers было приковано слишком много внимания, а игра вышла с небольшим количеством контента. А когда дело дошло до запуска, маркетинг от издателя Nexon «был тусклым, и это мягко сказано».

О Radical Heights Блезински сказал, что шутер был многообещающим, но в то же время недостаточно уникальным на фоне конкурентов.

И несмотря на то, что ранее Блезински заявлял, что никогда не будет снова делать игры, похоже, он передумал. «У меня есть кое-какие идеи, так что посмотрим, — написал он. — В наши дни я безумно влюблён в небольшие игры. Успех Fall Guys и Among Us вселяет в меня надежду, что не все игры должны быть AAA с бюджетом $100 миллионов и создаваться с переработками, которые разрушают семьи и психическое здоровье».

Он также упомянул The Touryst и вспомнил успех Minecraft: «Подобные игры вселяют в меня уверенность, что однажды я смогу снова окунуться в бизнес, хотя бы медленно и осторожно».