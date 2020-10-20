В Humble Bundle стартовала распродажа стратегий: Darkest Dungeon, Planetary Annihilation, Tropico и другие

Онлайн-магазин Humble Bundle запустил распродажу стратегий со скидками до 85 %. По акции можно купить Darkest Dungeon, Planetary Annihilation: Titans, серию Tropico и другие проекты. Также продаётся множество дополнений.
Скидки на стратегии в Humble Bundle:
- Planetary Annihilation: Titans — 581,73 рубля (вместо 2 326,93 рубля);
- FTL: Faster Than Light — 193,78 рубля (вместо 775,12 рубля);
- Tropico 5 — 542,86 рубля (вместо 1551,02 рубля);
- Tropico 4 — 290,76 (вместо 1 163,07 рубля);
- The Banner Saga 3 — 969,49 рубля (вместо 1 938,98 рубля);
- Faeria — 620,41 рубля (вместо 1 551,02 рубля);
- Darkest Dungeon — 484,74 рубля (1 938,98 рубля).
Акция продлится до 26 октября. Все покупатели получат ключи для активации проекта в Steam. Полный перечень скидок можно найти на странице распродажи.
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