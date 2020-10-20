В Humble Bundle стартовала распродажа стратегий: Darkest Dungeon, Planetary Annihilation, Tropico и другие

Онлайн-магазин Humble Bundle запустил распродажу стратегий со скидками до 85 %. По акции можно купить Darkest Dungeon, Planetary Annihilation: Titans, серию Tropico и другие проекты. Также продаётся множество дополнений.

Скидки на стратегии в Humble Bundle:

Акция продлится до 26 октября. Все покупатели получат ключи для активации проекта в Steam. Полный перечень скидок можно найти на странице распродажи.