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Платы Biostar на чипсетах AMD B450 и X470 получат поддержку процессоров Ryzen 5000

Тайваньский производитель компьютерных компонентов Biostar подтвердил, что его материнские платы на базе чипсетов AMD X470 и B450 смогут работать с новыми процессорами AMD Ryzen 5000 (Vermeer) на базе архитектуры Zen 3.

Источник изображения: Biostar

Источник изображения: Biostar

В своём пресс-релизе компания сообщила, что поддержка новых процессоров для чипсетов AMD 400-й серии будет реализована с выпуском специальной версии BIOS для материнских плат на базе вышеуказанных логик. По данным производителя, специальная версия микрокода станет доступна в январе 2021 года.

Напомним, что ранее о поддержке материнскими платами на базе чипсетов AMD X470 и B450 процессоров на Zen 3 также заявили компании MSI и ASUS. Они тоже выпустят нужные версии BIOS в январе будущего года. Если MSI сообщила, что с новыми процессорами смогут работать все её модели плат 400-й серии, то ASUS не стала уточнять, о каких конкретно моделях идёт речь.

Напомним, что в продажу новые процессоры AMD серии Ryzen 5000 поступят 5 ноября. В стартовый набор вошли четыре чипа: 16-ядерный Ryzen 9 5950X, 12-ядерный Ryzen 9 5900X, восьмиядерный Ryzen 7 5800X и шестиядерный Ryzen 5 5600X. AMD оценила новинки в 799, 549, 499 и 299 долларов США соответственно.

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Рубрики: Новости Hardware, материнские платы,
Теги: biostar, материнские платы, x470, b450, amd, amd ryzen, zen 3
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