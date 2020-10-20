Розничная версия Control Ultimate Edition для консолей Xbox потребует подключения к Сети — весь контент не поместился на диск

Пользователь Twitter под псевдонимом DoesItPlay привлёк внимание своих подписчиков к предупреждению на обложке физического издания Control Ultimate Edition для консолей Xbox о необходимости интернет-соединения.

Как передаёт DoesItPlay со ссылкой на неподтверждённые сообщения, без подключения Xbox-версия розничной Control Ultimate Edition не даёт пройти дальше вступительного лифта и требует обновления.

Издатель проекта — компания 505 Games — у себя на официальном сайте объяснил, что в данном случае необходимость интернет-соединения объясняется нехваткой свободного места на диске для консолей Xbox.

«Control Ultimate Edition вместе с аддонами занимает больше 50 Гбайт, так что мы не смогли вместить всё на диск для Xbox. Благодаря технологии Intelligent Delivery от Microsoft мы добавили на диск ещё часть контента, а остальное оставили для загрузки», — заявили в 505 Games.

При этом в случае с PlayStation 4, на диск для которой, как правило, тоже не помещается более 50 Гбайт, аналогичная проблема не возникла. В издательстве объяснили это «компрессией и другими факторами».

В 505 Games также заверили всех обеспокоенных, что по завершении принудительной загрузки оставшегося контента подключение к Сети для игры в Control уже не потребуется.

Ultimate Edition доступно на PC (Steam, Epic Games Store), PS4 и Xbox One. Напомним, лишь обладатели этого издания могут рассчитывать на бесплатное обновление Control до версий для грядущих консолей.