Потребительские SSD на новом контроллере Silicon Motion обеспечат скорость до 7400 Мбайт/с

Компания Silicon Motion представила три новых контроллера для твердотельных накопителей с интерфейсом PCI Express 4.0 и поддержкой протокола NVMe 1.4. Флагманская модель SM2264 рассчитана для использования в накопителях самого высокого класса, модели SM2267 и SM2267XT предназначены для сегмента более доступных потребительных решений.

Контроллер Silicon Motion SM2264 является решением самого высокого класса. Он предназначается для использования в составе NVMe-накопителей на базе чипов флеш-памяти 3D NAND TLC и QLC. В его основе используется 12-нм четырёхъядерный процессор ARM R8 с поддержкой четырёх линии PCI Express 4.0 со скоростью 16 Гбит/с на линию и 8 каналов памяти NAND со скоростью 1600 МТ/с на канал.

Для новинки заявлена поддержка седьмого поколения фирменного алгоритма NANDXtend для проверки и восстановления данных (ECC). А присутствие встроенной поддержки технологии виртуализации устройств SR-IOV позволяет использовать до восьми виртуальных машин с прямым доступом к интерфейсу PCIe.

По словам производителя, контроллер SM2264 способен обеспечить скорость последовательного чтения до 7,4 Гбайт/с и скорость последовательной записи до 6,8 Гбайт/с. Производительность при случайном чтении и записи будет достигать внушительных 1 млн. IOPS. По словам Silicon Motion, данный контроллер уже начал поставляться ведущим компаниям, занимающимся производством твердотельных накопителей.

Контроллеры SM2267 и SM2267XT предназначены для более доступных потребительских твердотельных накопителей. Каждый из них обеспечивают поддержку четырёх линии PCI Express 4.0 со скоростью 16 Гбит/с на линию, а также четырёх каналов памяти NAND со скоростью до 1200 МТ/с на канал.

Для обеих новинок производитель заявляет скорость последовательного чтения и записи на уровне 3900 Мбайт/c и 3500 Мбайт/с соответственно. Производительность при случайном чтении и записи будет достигать 500 000 IOPS.

Контроллер SM2267 поддерживает работу с буфером из DRAM-памяти. В свою очередь модель SM2267XT лишена поддержке буфера из DRAM-памяти. Как и старшая модель, оба более доступных варианта могут работать с самыми современными чипами памяти 3D NAND TLC и QLC и поддерживают технологию NANDXtend ECC, отвечающую за контроль и исправление ошибок.

В Silicon Motion отмечают, что компания уже приступила к массовому производству этих моделей контроллеров.