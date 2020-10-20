3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостимодули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопител...Потребительские SSD на новом контроллере...
Новости Hardware

Потребительские SSD на новом контроллере Silicon Motion обеспечат скорость до 7400 Мбайт/с

Компания Silicon Motion представила три новых контроллера для твердотельных накопителей с интерфейсом PCI Express 4.0 и поддержкой протокола NVMe 1.4. Флагманская модель SM2264 рассчитана для использования в накопителях самого высокого класса, модели SM2267 и SM2267XT предназначены для сегмента более доступных потребительных решений.

Источник изображений: Guru3D

Источник изображений: Guru3D

Контроллер Silicon Motion SM2264 является решением самого высокого класса. Он предназначается для использования в составе NVMe-накопителей на базе чипов флеш-памяти 3D NAND TLC и QLC. В его основе используется 12-нм четырёхъядерный процессор ARM R8 с поддержкой четырёх линии PCI Express 4.0 со скоростью 16 Гбит/с на линию и 8 каналов памяти NAND со скоростью 1600 МТ/с на канал.

Для новинки заявлена поддержка седьмого поколения фирменного алгоритма NANDXtend для проверки и восстановления данных (ECC). А присутствие встроенной поддержки технологии виртуализации устройств SR-IOV позволяет использовать до восьми виртуальных машин с прямым доступом к интерфейсу PCIe.

По словам производителя, контроллер SM2264 способен обеспечить скорость последовательного чтения до 7,4 Гбайт/с и скорость последовательной записи до 6,8 Гбайт/с. Производительность при случайном чтении и записи будет достигать внушительных 1 млн. IOPS. По словам Silicon Motion, данный контроллер уже начал поставляться ведущим компаниям, занимающимся производством твердотельных накопителей.

Контроллеры SM2267 и SM2267XT предназначены для более доступных потребительских твердотельных накопителей. Каждый из них обеспечивают поддержку четырёх линии PCI Express 4.0 со скоростью 16 Гбит/с на линию, а также четырёх каналов памяти NAND со скоростью до 1200 МТ/с на канал.

Для обеих новинок производитель заявляет скорость последовательного чтения и записи на уровне 3900 Мбайт/c и 3500 Мбайт/с соответственно. Производительность при случайном чтении и записи будет достигать 500 000 IOPS.

Контроллер SM2267 поддерживает работу с буфером из DRAM-памяти. В свою очередь модель SM2267XT лишена поддержке буфера из DRAM-памяти. Как и старшая модель, оба более доступных варианта могут работать с самыми современными чипами памяти 3D NAND TLC и QLC и поддерживают технологию NANDXtend ECC, отвечающую за контроль и исправление ошибок.

В Silicon Motion отмечают, что компания уже приступила к массовому производству этих моделей контроллеров.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Corsair представила твердотельные накопители MP400 формата M.2 NVMe объёмом до 8 Тбайт
Представлен первый игровой SSD серии WD_Black с интерфейсом PCIe 4.0: до 7000 Мбайт/с
Карманный SSD-накопитель Slimio размером чуть больше флешки обладает скоростью 1000 Мбайт/с
Intel продемонстрировала работу PCI Express 5.0
Intel не имеет прав на ключевую технологию памяти 3D XPoint, решил суд. Micron и Intel уличили в мошенничестве
TSMC успела поставить Huawei не более 9 млн чипов Kirin 9000
Рубрики: Новости Hardware, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры, SoC и микросхемы-контроллеры,
Теги: silicon motion, твердотельный накопитель, контроллер, pcie 4.0, nvme
silicon motion, твердотельный накопитель, контроллер, pcie 4.0, nvme
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Windows 10 без разрешения пользователей устанавливает веб-версии офисных приложений Microsoft 169
Результаты AMD Ryzen 5950X, 5900X и 5800X в SiSoftware: ощутимое превосходство над поколением Zen 2 133
Сломавшиеся спутники Starlink от SpaceX сулят огромные проблемы для космоса 120
Ryzen 5 5600X уверенно обогнал Core i5-10600K в тестах SiSoftware 93

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Гейб Ньюэлл рассказал о неудачных попытках разработки Half-Life 3 и состоянии дел в Valve
PlayStation 5 получилась настолько большой из-за желания Sony сэкономить
AMD решила тщательно подготовиться к старту продаж Radeon RX 6000, чтобы не опозориться, как некоторые
Xiaomi выпустит ТВ-приставку Mi Box 4S с поддержкой 4K за $45
Блогер протестировал прозрачный телевизор Xiaomi: очень дорого, плохо видно, а ещё и битые пиксели
Microsoft начала развёртывание Windows 10 October 2020 Update для всех пользователей 30 мин.
Adobe Illustrator стал доступен на iPad, но только с базовыми функциями 3 ч.
Photoshop получил множество ИИ-функций: умная замена неба, продвинутые фильтры и прочее 3 ч.
Apple добавила в HomePod поддержку Intercom и возможность работы с HomePod mini 6 ч.
Microsoft открыла разработчикам доступ к WebView2 в составе Edge на Chromium 7 ч.
Бывшие сотрудники Blizzard открыли Frost Giant Studios, чтобы создать свою RTS 8 ч.
Симулятор космического агентства Mars Horizon поступит в продажу 17 ноября 8 ч.
Минюст США подал в суд на Google: компании придётся ответить за нарушения антимонопольных законов 8 ч.
Дело приняло серьёзный оборот: сюжетный трейлер Destiny 2: Beyond Light 9 ч.
Друиды и битва за Париж: Ubisoft рассказала о контентной поддержке Assassin's Creed Valhalla после релиза 9 ч.
Как за 5 лет в России была создана сеть розничных магазинов Xiaomi 49 мин.
Новая статья: Гид по выбору монитора в 2020 году: всё только начинается 3 ч.
Новая статья: Обзор Segway Ninebot KickScooter Air T15: завидую тем, кто будет пользоваться им... 5 ч.
В России поступил в продажу флагманский ноутбук HUAWEI MateBook X за 115 тыс. рублей 5 ч.
Выяснилось, какие внешние накопители можно будет использовать с Xbox Series X и Series S 6 ч.
Microsoft в партнёрстве со SpaceX создаст облачную сеть на основе космических спутников 6 ч.
Учёные придумали, как реанимировать закон Мура. Предложена технология производства атомарных транзисторов 6 ч.
Обозреватели решили, что iPhone 12 нет равных по производительности 6 ч.
Американский сотовый оператор установил новый рекорд скорости загрузки в сети 5G 7 ч.
У некоторых Apple Watch SE пользователи заметили сильный перегрев после зарядки 8 ч.