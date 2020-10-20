Представлена компактная камера DJI Pocket 2 со стабилизатором: модульная конструкция, больше микрофонов и выше качество

DJI, как и ожидалось, представила Pocket 2 — наследника оригинального Osmo Pocket. Это новейшая компактная камера DJI с трёхосным стабилизатором, в которой усовершенствован сам модуль камеры, имеется большее количеством микрофонов и новая модульная конструкция.

Устройство выйдет 1 ноября со стартовой ценой в США в $349 за версию с базовым набором аксессуаров. Будет также комплект за $499 долларов, который включает дополнительный объектив, штатив, внешний беспроводный микрофон и многофункциональный держатель.

Pocket 2 в целом повторяет по дизайну оригинальный Osmo Pocket, предлагая небольшую рукоятку с камерной сверху на трёхосном подвесе с крохотным экраном сзади и простыми средствами управления. Но аппарат получил новый 1/1,7-дюймовый 64-Мп датчик изображения против 1/2,3" 12-Мп у оригинала, а объектив получил более широкий угол обзора и стал более светосильным: 20 мм в 35-мм диапазоне с диафрагмой f/1,8 против 26 мм с f/2,0 в прошлой версии.

Максимальное качество видео не изменилось: по прежнему можно снимать в 4K при 60 кадрах в секунду, но DJI заявила, что будет возможность записывать видео в HDR, которая будет добавлена чуть позже после запуска.

Возможно, более важным новшеством стали улучшения в записи звука, учитывая, что это была одна из ключевых проблем с исходной камерой. Pocket 2 содержит четыре микрофона — вдвое больше, чем у оригинала. Новый набор микрофонов способен регулировать звук при записи в зависимости от того, куда направлена камера, а также автоматически усиливать речь по аналогии с последними смартфонами. Будем надеяться, что и качество возросло. Впрочем, есть возможность использовать внешние проводные или беспроводные микрофоны.

Камера предлагает цифровой 8-кратный зум в 64-Мп режиме, а также 4-кратное увеличение «без потерь» при записи видео 1080p. DJI сообщает, что система фокусировки камеры также была обновлена по сравнению с предыдущей моделью, и появились новые программные возможности, в том числе Fast Wake для более быстрого включения и Drop Aware для защиты в случае падения.

Нижняя часть ручки камеры Pocket 2 теперь может быть заменена другими опциями благодаря новой модульной конструкции. Совместимые аксессуары включают держатель DJI Do-It-All, которая включает в себя штатив, модуль Wi-Fi и Bluetooth, динамик, разъём 3,5 мм и приёмник беспроводного микрофона. Другие аксессуары включают широкоугольный объектив и водонепроницаемый чехол.

Как и исходную камеру, DJI Pocket 2 можно использовать в роли автономной стабилизированной камеры или подключать к смартфону и управлять устройством по беспроводной сети или через физический разъём. Приложение DJI Mimo можно использовать на подключённом телефоне, чтобы снимать, редактировать и обмениваться видео и фотографиями.

За $349 долларов покупатель получает камеру и базовый набор аксессуаров, включая Mini Control Stick и крепление для штатива. За $499 долларов в дополнение к этому покупатель получает широкоугольный объектив, беспроводной микрофон с ветрозащитой, держатель DJI Do-It-All и микро-штатив.