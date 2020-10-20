3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостицифровые фото-/видеокамеры, DSLR, объект...Представлена компактная камера DJI Pocke...
Новости Hardware

Представлена компактная камера DJI Pocket 2 со стабилизатором: модульная конструкция, больше микрофонов и выше качество

DJI, как и ожидалось, представила Pocket 2 — наследника оригинального Osmo Pocket. Это новейшая компактная камера DJI с трёхосным стабилизатором, в которой усовершенствован сам модуль камеры, имеется большее количеством микрофонов и новая модульная конструкция.

Устройство выйдет 1 ноября со стартовой ценой в США в $349 за версию с базовым набором аксессуаров. Будет также комплект за $499 долларов, который включает дополнительный объектив, штатив, внешний беспроводный микрофон и многофункциональный держатель.

Pocket 2 в целом повторяет по дизайну оригинальный Osmo Pocket, предлагая небольшую рукоятку с камерной сверху на трёхосном подвесе с крохотным экраном сзади и простыми средствами управления. Но аппарат получил новый 1/1,7-дюймовый 64-Мп датчик изображения против 1/2,3" 12-Мп у оригинала, а объектив получил более широкий угол обзора и стал более светосильным: 20 мм в 35-мм диапазоне с диафрагмой f/1,8 против 26 мм с f/2,0 в прошлой версии.

Максимальное качество видео не изменилось: по прежнему можно снимать в 4K при 60 кадрах в секунду, но DJI заявила, что будет возможность записывать видео в HDR, которая будет добавлена чуть позже после запуска.

Возможно, более важным новшеством стали улучшения в записи звука, учитывая, что это была одна из ключевых проблем с исходной камерой. Pocket 2 содержит четыре микрофона — вдвое больше, чем у оригинала. Новый набор микрофонов способен регулировать звук при записи в зависимости от того, куда направлена камера, а также автоматически усиливать речь по аналогии с последними смартфонами. Будем надеяться, что и качество возросло. Впрочем, есть возможность использовать внешние проводные или беспроводные микрофоны.

Камера предлагает цифровой 8-кратный зум в 64-Мп режиме, а также 4-кратное увеличение «без потерь» при записи видео 1080p. DJI сообщает, что система фокусировки камеры также была обновлена по сравнению с предыдущей моделью, и появились новые программные возможности, в том числе Fast Wake для более быстрого включения и Drop Aware для защиты в случае падения.

Нижняя часть ручки камеры Pocket 2 теперь может быть заменена другими опциями благодаря новой модульной конструкции. Совместимые аксессуары включают держатель DJI Do-It-All, которая включает в себя штатив, модуль Wi-Fi и Bluetooth, динамик, разъём 3,5 мм и приёмник беспроводного микрофона. Другие аксессуары включают широкоугольный объектив и водонепроницаемый чехол.

Как и исходную камеру, DJI Pocket 2 можно использовать в роли автономной стабилизированной камеры или подключать к смартфону и управлять устройством по беспроводной сети или через физический разъём. Приложение DJI Mimo можно использовать на подключённом телефоне, чтобы снимать, редактировать и обмениваться видео и фотографиями.

За $349 долларов покупатель получает камеру и базовый набор аксессуаров, включая Mini Control Stick и крепление для штатива. За $499 долларов в дополнение к этому покупатель получает широкоугольный объектив, беспроводной микрофон с ветрозащитой, держатель DJI Do-It-All и микро-штатив.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
20 октября DJI представит камеру Osmo Pocket 2 со стабилизатором: фотографии попали в Сеть
DJI представит 20 октября компактное устройство для съёмки — похоже, экшен-камеру
DJI представила 3-осные стабилизаторы RS 2, RSC 2 для камер, с массой новшеств и небольшими экранами
Razer сделала карту Visa с фирменной LED-подсветкой для игроков
Самый доступный электрокар в России предлагает 280 км хода по цене 2,3 млн рублей
Билл Гейтс считает, что грузовики Tesla Semi и электрические самолёты «не взлетят»
Рубрики: Новости Hardware, цифровые фото-/видеокамеры, DSLR, объективы, фоторамки, вспышки, интересности из мира хай-тек,
Теги: dji, dji osmo, dji pocket 2, osmo pocket, стабилизатор
dji, dji osmo, dji pocket 2, osmo pocket, стабилизатор
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Windows 10 без разрешения пользователей устанавливает веб-версии офисных приложений Microsoft 169
Результаты AMD Ryzen 5950X, 5900X и 5800X в SiSoftware: ощутимое превосходство над поколением Zen 2 133
Сломавшиеся спутники Starlink от SpaceX сулят огромные проблемы для космоса 120
Ryzen 5 5600X уверенно обогнал Core i5-10600K в тестах SiSoftware 93

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Microsoft начала развёртывание Windows 10 October 2020 Update для всех пользователей
AMD решила тщательно подготовиться к старту продаж Radeon RX 6000, чтобы не опозориться, как некоторые
Гейб Ньюэлл рассказал о неудачных попытках разработки Half-Life 3 и состоянии дел в Valve
Xiaomi выпустит ТВ-приставку Mi Box 4S с поддержкой 4K за $45
PlayStation 5 получилась настолько большой из-за желания Sony сэкономить
Adobe Illustrator стал доступен на iPad, но только с базовыми функциями 4 ч.
Photoshop получил множество ИИ-функций: умная замена неба, продвинутые фильтры и прочее 4 ч.
Apple добавила в HomePod поддержку Intercom и возможность работы с HomePod mini 6 ч.
Microsoft открыла разработчикам доступ к WebView2 в составе Edge на Chromium 7 ч.
Бывшие сотрудники Blizzard открыли Frost Giant Studios, чтобы создать свою RTS 8 ч.
Симулятор космического агентства Mars Horizon поступит в продажу 17 ноября 8 ч.
Минюст США подал в суд на Google: компании придётся ответить за нарушения антимонопольных законов 9 ч.
Дело приняло серьёзный оборот: сюжетный трейлер Destiny 2: Beyond Light 9 ч.
Друиды и битва за Париж: Ubisoft рассказала о контентной поддержке Assassin's Creed Valhalla после релиза 9 ч.
По следам Baldur’s Gate 3: в раннем доступе вышла тактическая RPG Solasta: Crown of the Magister на основе D&D 10 ч.
Как за 5 лет в России была создана сеть розничных магазинов Xiaomi 2 ч.
Новая статья: Гид по выбору монитора в 2020 году: всё только начинается 3 ч.
Новая статья: Обзор Segway Ninebot KickScooter Air T15: завидую тем, кто будет пользоваться им... 5 ч.
В России поступил в продажу флагманский ноутбук HUAWEI MateBook X за 115 тыс. рублей 6 ч.
Выяснилось, какие внешние накопители можно будет использовать с Xbox Series X и Series S 6 ч.
Microsoft в партнёрстве со SpaceX создаст облачную сеть на основе космических спутников 6 ч.
Учёные придумали, как реанимировать закон Мура. Предложена технология производства атомарных транзисторов 7 ч.
Обозреватели решили, что iPhone 12 нет равных по производительности 7 ч.
Американский сотовый оператор установил новый рекорд скорости загрузки в сети 5G 8 ч.
У некоторых Apple Watch SE пользователи заметили сильный перегрев после зарядки 8 ч.