Состоялась премьера первого дополнения к DOOM Eternal, но без проблем не обошлось

Издательство Bethesda Softworks и студия-разработчик id Software в официальном микроблоге серии Doom сообщили о выходе The Ancient Gods, Part One — первой части двухсерийного сюжетного дополнения к DOOM Eternal.

Вопреки обещаниям разработчиков, The Ancient Gods, Part One оказалось самостоятельным не для всех: только для тех, кто приобрёл аддон отдельно от DOOM Eternal или купил абонемент на первый год.

Самостоятельное издание The Ancient Gods, Part One уже доступно для приобретения на консолях:

Steam-версия The Ancient Gods, Part One стоит 699 рублей, но, судя по информации на странице, в обязательном порядке требует наличия основной игры. Пользователям цифрового магазина Bethesda Softworks дополнение обойдётся в 1399 рублей.

Некоторые игроки при этом жалуются на невозможность приобрести The Ancient Gods, Part One или получить доступ к дополнению. Служба поддержки Bethesda Softworks заверила, что уже разбирается в ситуации.

Премьеру The Ancient Gods, Part One сопроводили полутораминутным релизным трейлером. Как стало известно благодаря вчерашней утечке, упомянутый ролик был готов заранее.

Напомним, события обеих частей The Ancient Gods развернутся после финала DOOM Eternal и станут завершением сюжетной линии, начатой id Software в DOOM образца 2016 года.