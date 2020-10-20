Производитель мобильных устройств vivo объявил о выходе на европейский рынок

Один из ведущих мировых производителей смартфонов vivo объявил о выходе на европейский рынок. Компания официально открывает свои офисы в таких странах, как Франция, Германия, Италия, Польша, Испания и Великобритания. Выходу vivo на новый рынок предшествовало проведение масштабного исследования с опросом 9000 человек по всей Европе, позволившее лучше понять потребности европейской аудитории.

Первыми продуктами vivo, которые появятся в европейских странах, станут смартфоны X51 5G, Y70, Y20s и Y11s, а также наушники vivo Wireless Sport и True Wireless Earphones.

«Мы искренне рады официально представить vivo и наши продуктовые линейки в Европе. Этот непростой год изменил планы многих компаний и людей по всему миру. Тем не менее, наша преданность пользователям осталась неизменной, поскольку философия компании заключается в том, что нужно делать правильные вещи и делать это правильно, — заявил Дэнни Дэнг, вице-президент компании, президент европейской штаб-квартиры vivo. — С момента экспансии vivo на международные рынки, компания стремится предоставлять потребителям инновационные и качественные продукты, разработанные с учётом их потребностей. Более 370 миллионов человек по всему миру являются поклонниками бренда, поэтому мы уверены, что заслужим доверие клиентов по всей Европе».

Компания продемонстрировала в ходе пресс-мероприятия устройства, которые были выбраны для дебюта на европейском рынке. Во главе предлагаемого перечня находится смартфон vivo X51 5G, оснащённый основной камерой с профессиональной стабилизацией, обеспечивающей максимально стабильную съёмку изображений и видео в движении и при слабом освещении.

Также была продемонстрированы устройства Y-Серии с фокусом на продолжительную автономную работу, дизайн и высокую функциональность камеры — Y70, Y20s и Y11s. Эта серия является ключевой для достижения vivo успеха в Европе, так как отвечает потребностям местных пользователей. На данный момент 62,5 % всех смартфонов, продаваемых в Европе, предлагаются по цене 300 евро и ниже. Серия Y ориентирована в основном на более молодую аудиторию, но также подойдёт и для более старшего поколения, которое может привлечь мощный аккумулятор и простота использования устройств. Модели Y20s и Y11s отличаются большой ёмкостью аккумулятора, составляющей 5000 мА·ч. Его зарядки хватит на два дня работы в смешанном режиме.

Смартфоны серий X и Y основаны на чипсетах Qualcomm Snapdragon и работают под управлением операционной системы Android.

Также vivo представила две пары беспроводных наушников, каждый из которых предлагает высокое качество звука, доступ к функциям Google Ассистента и мобильность. Наушники Vivo Wireless Sport предназначены для активных пользователей, которые любят слушать музыку в дороге, в тренажёрном зале или во время тренировок на открытом воздухе. Модель vivo True Wireless Earphones (TWS), является идеальным аксессуаром для смартфона vivo X51 5G.