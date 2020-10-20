Видео: Sega выпустила шутливый трейлер версии Yakuza: Like a Dragon для Xbox Series X

Издательство Sega и студия-разработчик Ryu Ga Gotoku представили трейлер своего ролевого боевика Yakuza: Like a Dragon, посвящённый особенностям версии для Xbox Series X.

Ролик длится чуть больше минуты, но успевает осветить основные преимущества игры в Yakuza: Like a Dragon на новой консоли Microsoft: захватывающая дух графика и поразительно высокие скорости.

Помимо прочего, в видео присутствуют и очевидно шутливые особенности игры вроде «искусственного интеллекта ракообразных следующего поколения», «передовых причёсок» и «оптимизированного оптимизма протагониста».

На деле же, как стало известно из недавних превью, Yakuza: Like a Dragon на Xbox Series X предлагает три режима графики: разрешение (4K при 30 кадрах/с), производительность (1080p при 60 кадрах/с) и стандарт (1440p при 60 кадрах/с).

При этом, согласно проведённым экспертами Digital Foundry испытаниям, по-настоящему стабильные 60 кадров/с в игре Xbox Series X способна поддерживать лишь в «производительном» режиме.

Технические спецификации версии Yakuza: Like a Dragon для PlayStation 5 пока не разглашаются, а на Xbox Series S проект получит поддержку 60 кадров/с, но только в разрешении 900p.

Yakuza: Like a Dragon выйдет 10 ноября на PC (Steam, Windows 10), PS4, Xbox One, Xbox Series X и S, а до PS5 доберётся лишь 2 марта 2021 года. По неподтверждённой информации, Microsoft не имеет прямого отношения к задержке выпуска PS5-версии.