3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиразработка и производство электроникиMicron представила многочиповую сборку, ...
Новости Hardware

Micron представила многочиповую сборку, которая объединяет флеш-память UFS 3.1 и оперативную память LPDDR5 в одной микросхеме

Компания Micron Technology анонсировала сегодня новое решение под названием uMCP5. Оно является первым в отрасли многочиповым модулем памяти, который объединяет  флеш-память UFS 3.1 и оперативную память стандарта LPDDR5. Другими словами, чип представляет собой комбинацию высокопроизводительной оперативной памяти с высокой плотностью и малым энергопотреблением и хранилища в одном компактном корпусе. Новинка уже готова к массовому производству.

phonearena.com

phonearena.com

Использование микросхем стандарта LPDDR5 увеличивает пропускную способность памяти с 3733 до 6400 Мбит/с, по сравнению с LPDDR4X, предоставляя пользователям возможность быстрой и бесперебойной работы с большими объёмами данных. Радж Таллури (Raj Talluri), старший вице-президент и генеральный менеджер мобильного подразделения Micron, говорит, что на создание нового чипа компанию вдохновило повсеместное развёртывание сетей 5G, для эффективной работы в которых смартфоны должны поддерживать быструю работу с большими массивами информации.

Помимо более высокой скорости передачи данных, новый модуль с памятью LPDDR5 обеспечивает повышение энергоэффективности на 20 процентов по сравнению с  аналогичными модулями с оперативной памятью LPDDR4, 

phonearena.com

phonearena.com

Используемое в составе нового решения хранилище UFS 3.1 потребляет на 40 процентов меньше энергии, чем UFS 2.1. В результате, смартфоны, использующие новое пакетное решение, должны обеспечивать большее время автономной работы. Micron также заявляет, что новый чип обеспечивает на 20 процентов более высокую скорость записи файлов, а более компактный дизайн позволит производителям смартфонов сэкономить до 55 процентов места на печатной плате. 

Новый чип Micron доступен в конфигурациях, объединяющих от 8 до 12 Гбайт оперативной памяти и до 512 Гбайт флеш-памяти.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Опыт важнее денег: Micron не верит в скорый успех китайских производителей памяти и не боится конкуренции с ними
Иск вместо санкций: Micron обвинила китайского производителя памяти CXMT в краже патентов
Intel не имеет прав на ключевую технологию памяти 3D XPoint, решил суд. Micron и Intel уличили в мошенничестве
Дональд Трамп помог китайскому производству чипов как никто другой в мире
Intel продемонстрировала работу PCI Express 5.0
Новая технология записи значительно увеличит ёмкость магнитных лент
Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры, разработка и производство электроники,
Теги: новинка, чип, оперативная память, накопитель, micron
новинка, чип, оперативная память, накопитель, micron
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Windows 10 без разрешения пользователей устанавливает веб-версии офисных приложений Microsoft 169
Результаты AMD Ryzen 5950X, 5900X и 5800X в SiSoftware: ощутимое превосходство над поколением Zen 2 133
Сломавшиеся спутники Starlink от SpaceX сулят огромные проблемы для космоса 120
Ryzen 5 5600X уверенно обогнал Core i5-10600K в тестах SiSoftware 93

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Microsoft начала развёртывание Windows 10 October 2020 Update для всех пользователей
AMD решила тщательно подготовиться к старту продаж Radeon RX 6000, чтобы не опозориться, как некоторые
Гейб Ньюэлл рассказал о неудачных попытках разработки Half-Life 3 и состоянии дел в Valve
Xiaomi выпустит ТВ-приставку Mi Box 4S с поддержкой 4K за $45
PlayStation 5 получилась настолько большой из-за желания Sony сэкономить
Adobe Illustrator стал доступен на iPad, но только с базовыми функциями 4 ч.
Photoshop получил множество ИИ-функций: умная замена неба, продвинутые фильтры и прочее 4 ч.
Apple добавила в HomePod поддержку Intercom и возможность работы с HomePod mini 6 ч.
Microsoft открыла разработчикам доступ к WebView2 в составе Edge на Chromium 7 ч.
Бывшие сотрудники Blizzard открыли Frost Giant Studios, чтобы создать свою RTS 8 ч.
Симулятор космического агентства Mars Horizon поступит в продажу 17 ноября 8 ч.
Минюст США подал в суд на Google: компании придётся ответить за нарушения антимонопольных законов 9 ч.
Дело приняло серьёзный оборот: сюжетный трейлер Destiny 2: Beyond Light 9 ч.
Друиды и битва за Париж: Ubisoft рассказала о контентной поддержке Assassin's Creed Valhalla после релиза 9 ч.
По следам Baldur’s Gate 3: в раннем доступе вышла тактическая RPG Solasta: Crown of the Magister на основе D&D 10 ч.
Как за 5 лет в России была создана сеть розничных магазинов Xiaomi 2 ч.
Новая статья: Гид по выбору монитора в 2020 году: всё только начинается 3 ч.
Новая статья: Обзор Segway Ninebot KickScooter Air T15: завидую тем, кто будет пользоваться им... 5 ч.
В России поступил в продажу флагманский ноутбук HUAWEI MateBook X за 115 тыс. рублей 6 ч.
Выяснилось, какие внешние накопители можно будет использовать с Xbox Series X и Series S 6 ч.
Microsoft в партнёрстве со SpaceX создаст облачную сеть на основе космических спутников 6 ч.
Учёные придумали, как реанимировать закон Мура. Предложена технология производства атомарных транзисторов 7 ч.
Обозреватели решили, что iPhone 12 нет равных по производительности 7 ч.
Американский сотовый оператор установил новый рекорд скорости загрузки в сети 5G 8 ч.
У некоторых Apple Watch SE пользователи заметили сильный перегрев после зарядки 8 ч.