Xiaomi пообещала использовать меньше пластика. Зарядки и аксессуары из коробок смартфонов не пропадут

Xiaomi заявила в своё официальном Twitter-аккаунте, что взяла на себя обязательство сократить количество пластика, используемого в упаковке фирменных продуктов, на 60 процентов. Первыми устройства в новых коробках получат пользователи из Европы. Xiaomi Mi 10T Lite станет первым смартфоном, поставляемым в новой упаковке.

Стоит заметить, что компания имела в виду только розничную коробку для продуктов, а не её содержимое. Набор аксессуаров, которые поставляются с устройствами, не изменится. В комплект Mi 10T Lite войдут зарядное устройство, кабель USB-C и даже чехол. В любом случае, такой шаг выглядит как выпад в сторону Apple, которая в целях борьбы за экологию отказалась от адаптеров зарядки и наушников в комплекте смартфонов.

Вероятно, что Xiaomi будет ещё долго поставлять свои смартфоны с зарядными устройствами. В то время как 20-Вт адаптеры для iPhone 12 приобрести достаточно легко, найти 100- или 80-Вт блоки для зарядки флагманских Xiaomi достаточно проблематично.