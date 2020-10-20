У некоторых Apple Watch SE пользователи заметили сильный перегрев после зарядки

На Reddit начали появляться отзывы пользователей из Южной Кореи, которые сообщают о проблемах с перегревом новых умных часов Apple Watch SE. Целый ряд пользователей заявили, что их 40-мм Apple Watch SE с GPS и LTE перегреваются во время или после зарядки.

Владельцы часов сообщают, что устройство становится слишком горячим во время ношения на запястье вскоре после зарядки. Пользователи заявляют, что Apple Watch SE раскаляются так сильно, что оставляют покраснения на коже руки. В некоторых случаях на дисплее устройства появляется выгоревшее пятно, что говорит о том, что нагрев часов настолько силён, что способен повредить экран.

Пока неизвестно, насколько распространена проблема. Есть сообщения, что с аналогичными неполадками столкнулись и пользователи из Северной Америки, которые потребовали замену устройств. Также неясно, связаны ли проблемы с аккумулятором или с другими компонентами часов. Apple пока никак не отреагировала на сложившуюся ситуацию.