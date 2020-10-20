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Интернет-доступ в России подорожает минимум на 10 % в 2021 году

В следующем году стоимость услуг доступа в интернет для россиян может увеличиться минимум на 10 %. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные опроса компании Telecom Daily, в котором приняли участие топ-менеджеры интернет-провайдеров.

Источник говорит о том, что в ближайший год стоимость услуг операторов фиксированной связи в России могут вырасти на 10–15 %. В первую очередь это касается стоимости доступа в сеть Интернет. Такое мнение высказали 2/3 участников опроса Telecom Daily, в ходе которого были опрошены топ-менеджеры операторов связи, предлагающие доступ в интернет, а также к платному телевидению и телефонии. Более 10 % респондентов не исключают того, что цены вырастут более чем на 20 %. Рост цен выше прогнозируемого уровня инфляции ожидают 74 % опрошенных топ-менеджеров.

Вероятность роста цен связывают с ухудшением общей экономической ситуации, обусловленной пандемией коронавируса. Кроме того, 56 % респондентов, которые работают в компаниях, закупающих оборудование, программное обеспечение и медиаконтент за валюту считают, что причиной роста цен станет снижение курса рубля. Капиталоёмкие инициативы российских властей в качестве причины для роста цен на услуги указали 30 % респондентов. Среди таких инициатив выделяется так называемый «закон Яровой», который требует от операторов дополнительных расходов на хранение переговоров и переписки клиентов.

Источник отмечает, что рост цен на подключение к интернету начался в 2018 году, а до этого он сдерживался за счёт конкуренции между провайдерами. Данные Telecom Daily говорят о том, что в 2018 российский абонент в среднем платил за домашний интернет 350 рублей в месяц, в 2019 году — 280 рублей в месяц, а в 2020 — 405 рублей в месяц. Опрос Telecom Daily также показал, что 78 % операторов связи в настоящее время не испытывает финансовых трудностей. Примерно 46 % респондентов сообщили о том, что денег хватает не только на поддержание бизнеса, но и на его развитие.

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика,
Теги: интернет, россия, тарифы
интернет, россия, тарифы
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