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Друиды и битва за Париж: Ubisoft рассказала о контентной поддержке Assassin's Creed Valhalla после релиза

Издание GameSpot со ссылкой на официальный пресс-релиз рассказало о поддержке Assassin's Creed Valhalla после выхода. Издательство Ubisoft планирует выпустить к игре два платных дополнения в рамках сезонного пропуска и снабжать проект добавками, которые будут доступны всем пользователям. Они включают самый разнообразный контент, от нового режима до снаряжения и косметики.

Первое, что получат обладатели сезонного пропуска, которые оформят его предзаказ — задание «Легенда о Беовульфе». Оно станет доступно сразу после выхода Assassin's Creed Valhalla и раскроет «ужасную правду» о знаменитом герое. А первое полноценное расширение под название «Гнев друидов» выйдет весной 2021 году. В этом дополнении пользователи отправятся исследовать Ирландию и узнают тайны древнего и таинственного культа друидов.

Второе DLC именуется «Осада Парижа» и, как понятно из названия, позволит игрокам поучаствовать в знаменитой битве, когда викинги штурмовали французскую столицу. Пользователям предстоит встретиться с известными историческими личностями, раскрыть секреты врага и заключить союзы для защиты своего клана.

Бесплатные обновления будут поставляться в Assassin's Creed Valhalla в рамках каждого сезона. Первый начнётся в декабре и добавит фестиваль викингов в поселение главного героя Эйвора, новые рейды, навыки, снаряжение и прочее. Старт второго сезона запланирован на март 2021 года: он привнесёт в проект очередной игровой режим, косметику и экипировку.

Assassin's Creed Valhalla выйдет 10 ноября 2020 года на ПК, PS4, Xbox One, Xbox Series X, Series S и в Google Stadia. На PlayStation 5 игра появится в день релиза консоли — 12 ноября в США и избранных странах и 19 ноября в остальном мире.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Xbox, PlayStation, Облачные игровые платформы,
Теги: assassin's creed valhalla, ubisoft, ubisoft montreal, экшен-rpg
assassin's creed valhalla, ubisoft, ubisoft montreal, экшен-rpg
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