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Прибыль Logitech подскочила в 3–4 раза по сравнению с прошлым годом. Всё благодаря пандемии COVID-19

Компания Logitech продолжает снимать сливки с рынка компьютерной периферии на фоне продолжающейся пандемии COVID-19. Производитель опубликовал сегодня отчёт по итогам второго квартала 2021-го финансового года, в котором указывает о трёх–четырёхкратном приросте прибыли за последние три месяца.

По состоянию на конец второго квартала 2021-го финансового года Logitech (закончился 30 сентября) продажи выросли на 75 %, то есть с 720 млн до 1,26 млрд долларов. Операционная прибыль увеличилась до $322 млн, а чистая прибыль — до $267 млн, что на $194 млн больше, чем за тот же период в прошлом году. Для Logitech, да и вообще всех компаний в период пандемии, это очень впечатляющий показатель.

Компания отмечает, что продажи мышек, клавиатур и веб-камер оказались выше показателей за все последние девять кварталов подряд. И всё благодаря продолжающейся пандемии, которая заставляет многих людей по-прежнему работать и развлекаться дома.

Отмечается, что большего всего денег Logitech за отчётный период принесли продажи игровых продуктов — почти 298 млн долларов, что $137 млн больше, чем в прошлом году. На втором месте по выручке оказались продукты для видеоконференций. Они принесли Logitech 237 млн долларов, что на $147 млн выше результата за тот же период прошлого года. Клавиатуры и комплекты замыкают тройку лидеров — 202 млн долларов и рост на 45% (c $63 млн). Продажи веб-камер выросли до $102 млн. Рост выручки составил 258 %. А вот сегмент устройств умного дома и мобильные колонки просели в продажах, пусть и не сильно — на 10 и 25 % соответственно.

Неудивительно, что на фоне такого успешного закрытия второго квартала компания решила пересмотреть свой прогноз на оставшуюся часть финансового года. Если раньше Logitech прогнозировала рост прибыли на 10–13 %, то теперь компания считает, что сможет показать рост на 35–40 % к концу 2021-го финансового года.

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика,
Теги: logitech, пандемия, covid-19, финансовые результаты
logitech, пандемия, covid-19, финансовые результаты
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