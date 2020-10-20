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Дело приняло серьёзный оборот: сюжетный трейлер Destiny 2: Beyond Light

Компания Bungie выпустила трейлер предстоящего дополнения Destiny 2: Beyond Light. Он посвящён сюжету следующей главы научно-фантастической истории о противостоянии нескольких рас в Солнечной системе.

Действие Destiny 2: Beyond Light развернётся на Европе, спутнике Юпитера. Там Стражи обнаружат целый комплекс сооружений и новую силу — Стазис. В трейлере уделяется внимание следующей угрозе, с которой столкнутся игроки — Эрамису, Келлу Тьмы. Он стремится превратить Тьму в оружие, но эта затея может обернуться большой бедой.

В трейлере также присутствует Варикс из Дома правосудия, который послал сигнал бедствия Стражам и, по-видимому, был убит Эрамисом. Похоже, воин считает, что действия Келла Тьмы могут положить конец падшим. Кроме того, в ролике на короткий миг представлена экзо-незнакомка — в последний раз игроки видели её ещё в первой Destiny.

Destiny 2: Beyond Light выйдет 10 ноября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Обновление для консолей следующего поколения ожидается 8 декабря.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Шутер, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation,
Теги: destiny 2: beyond light, destiny 2, bungie, ролевой шутер
destiny 2: beyond light, destiny 2, bungie, ролевой шутер
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