Американский сотовый оператор установил новый рекорд скорости загрузки в сети 5G

Американский сотовый оператор Verizon, в сотрудничестве с Qualcomm и Ericsson, установил новый рекорд скорости загрузки данных в сети 5G mmWave. Компании удалось добиться потрясающего показателя в 5,06 Гбит/с. Напомним, что прошлый рекорд, с использованием Samsung Galaxy S20 Ultra и оборудования Nokia, составил 1,8 Гбит/с.

Оператор заявил, что это ещё далеко не предел. Предполагается, что достигнув зрелости технология 5G сможет продемонстрировать скорость до 10 Гбит/с, при задержке до 5 миллисекунд и времени развёртывания до 90 минут. Это позволит обеспечить стабильное интернет-соединение при движении на скорости до 500 км/ч.

Стоит заметить, что оператор пообещал, что в будущем в его 5G-сетях смогут работать до миллиона одновременно подключённых устройств на квадратный километр. Такие перспективы не могут не радовать. Даже сети 4G LTE можно считать достаточно быстрыми, однако 5G обещает очень низкую задержку и стабильное подключение к сети множества устройств одновременно, что выводит сотовую связь на качественно новый уровень.