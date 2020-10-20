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Американский сотовый оператор установил новый рекорд скорости загрузки в сети 5G

Американский сотовый оператор Verizon, в сотрудничестве с Qualcomm и Ericsson, установил новый рекорд скорости загрузки данных в сети 5G mmWave. Компании удалось добиться потрясающего показателя в 5,06 Гбит/с. Напомним, что прошлый рекорд, с использованием Samsung Galaxy S20 Ultra и оборудования Nokia, составил 1,8 Гбит/с.

phonearena.com

phonearena.com

Оператор заявил, что это ещё далеко не предел. Предполагается, что достигнув зрелости технология 5G сможет продемонстрировать скорость до 10 Гбит/с, при задержке до 5 миллисекунд и времени развёртывания до 90 минут. Это позволит обеспечить стабильное интернет-соединение при движении на скорости до 500 км/ч.

phonearena.com

phonearena.com

Стоит заметить, что оператор пообещал, что в будущем в его 5G-сетях смогут работать до миллиона одновременно подключённых устройств на квадратный километр. Такие перспективы не могут не радовать. Даже сети 4G LTE можно считать достаточно быстрыми, однако 5G обещает очень низкую задержку и стабильное подключение к сети множества устройств одновременно, что выводит сотовую связь на качественно новый уровень.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, интересности из мира хай-тек, сети и коммуникации, комментарии последних событий,
Теги: связь, сотовая связь, 5g, сша, verizon
связь, сотовая связь, 5g, сша, verizon
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