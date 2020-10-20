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AMD решила тщательно подготовиться к старту продаж Radeon RX 6000, чтобы не опозориться, как некоторые

Не желая оказаться в положении NVIDIA, которая полностью провалила старт продаж своих графических ускорителей GeForce 30-й серии, компания AMD подготовила для своих партнёров ряд рекомендаций, касающихся продаж новых видеокарт Radeon RX 6000-й серии, а также процессоров Ryzen 5000.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Отсутствие предзаказов, массовое использование спекулянтами специальных ботов для покупки и последующей перепродажи видеокарт GeForce RTX 30xx, а также очень высокий дефицит на графические ускорители «зелёных» определённо запомнятся в истории, как один из самых худших запусков нового продукта компании NVIDIA.

Пока NVIDIA пытается исправить уже сложившуюся ситуацию методом ввода капчи на официальном сайте для отсева ботов, а также разрешив продавать эталонные образцы GeForce RTX 3080 и RTX 3090 компаниями-партнёрами, AMD решила заранее подготовиться к возможной вакханалии на старте продаж своих собственных решений. По данным автора YouTube-канала RedGamingTech, AMD разослала своим партнёрам рекомендательный документ, в котором приводятся советы по недопущению спекулянтов к покупке видеокарт серии Radeon RX 6000 на архитектуре RDNA 2, а также процессоров Ryzen 5000 на базе Zen 3.

Например, AMD советует использовать на сайтах магазинов специальную систему для отлова и блокировки ботов в реальном времени. Компания настоятельно рекомендует внедрить систему капчи, которая позволит отсеять ботов через различные задачи, требующие участия человека (числовые загадки, картинки и т.д.).

Источник изображения: RedGamingTech

Источник изображения: RedGamingTech

Рекомендации AMD также касаются непосредственно самих продаж. Так, компания советует ограничивать продажи видеокарт и процессоров одной единицей того или иного товара в одни руки. При этом производитель советует отказывать в выполнении заказа покупателям, если в их заявках сообщается один и тот же адрес доставки, электронная почта и прочая информация, указывающая на то, что двойную покупку совершает один и тот же человек.

Для системы резервирования товара AMD предлагает использовать систему электронных очередей, которая позволяет зафиксировать право покупки после того, как товар станет доступен для приобретения. При этом AMD советует уведомлять покупателей о доступности товара по электронной почте. Также компания рекомендует первое время вручную оформлять все заказы, чтобы минимизировать задержки и избежать риска покупки товаров спекулянтами.

Дополнительно AMD советует продавцам резервировать товар для продажи только после того, как покупатель, добавивший продукт в свою корзину, оформит на него заказ. Иным вариантом может быть установка лимита времени, в течение которого потенциальный покупатель может держать товар у себя в корзине. При этом AMD отмечает, что в таком случае необходимо уведомить потенциального покупателя о том, что добавление товара в корзину не гарантирует его резервирование, пока не будет оформлен заказ.

Также в течение первых трёх недель после старта продаж новых продуктов, AMD советует ограничить перепродажу товаров другим реселлерам.

Насколько полезными окажутся эти советы и помогут ли они избежать того катастрофического дефицита видеокарт, который наблюдается с моделями GeForce RTX 30-й серии от компании NVIDIA — покажет время.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: amd, amd ryzen, amd radeon, radeon rx 6000, видеокарты
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