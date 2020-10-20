Бывшие сотрудники Blizzard открыли Frost Giant Studios, чтобы создать свою RTS

Бывшие сотрудники Blizzard Entertainment объявили об открытии собственной студии под названием Frost Giant Studios. Она займётся созданием игр в жанре стратегий в реальном времени для широкой аудитории.

Основателями Frost Giant Studios являются Тим Мортен (Tim Morten) и Тим Кэмпбелл (Tim Campbell). Первый — бывший руководитель производства StarCraft II: Legacy of the Void, последние шесть лет проработавший в Blizzard Entertainment. За его плечами — Activision Blizzard, Sony Santa Monica Studio и Electronic Arts (работал над франшизой Command & Conquer).

Кэмпбелл — ветеран Blizzard Entertainment из другого времени, начала 2000-х. Он был ведущим дизайнером кампании Warcraft III: The Frozen Throne. С тех пор Кэмпбелл помог основать студии SuperVillain и FireForge, а в последнее время работал дизайн-директором System Shock 3 в OtherSide Entertainment и гейм-директором Wasteland 3 в inXile Entertainment.

«Игроки в стратегии в реальном времени — невероятно страстное сообщество, и они заслуживают не просто отличной новой игры, но и той, в которую можно сыграть с друзьями, — сказал Мортен. — Создание достойного преемника потребует времени, но мы невероятно взволнованы и благодарны за возможность сделать это в Frost Giant Studios».

Мортен и Кэмпбелл собрали $4,7 миллиона финансирования для открытия студии и создания прототипа их проекта. Партнёрами выступили Riot Games, GC Tracker, 1 Up Ventures, Bitkraft Ventures и Griffin Gaming Partners.

Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) прокомментировал новость: «Я слышал истории о людях из Blizzard, которые в последние годы безуспешно пытались получить зелёный свет RTS-играм, поэтому, к сожалению, неудивительно, что группа разработчиков, которые любят этот жанр, открывают свою собственную компанию».

Напомним, что активная поддержка StarCraft II недавно была завершена.