AMD не соврала: процессоры Ryzen 5000 оказались быстрее предшественников более чем на 20 % в Geekbench

Интернет-детектив Tum_Apisak обнаружил результаты производительности процессоров Ryzen 9 5950X и Ryzen 9 5900X в синтетическом тесте Geekbench 5. Данные указывают, что оба чипа почти достигли частоты работы в 5 ГГц в ходе испытаний. Но что важнее, эти тесты показали преимущество новинок над их предшественниками.

Напомним, что Ryzen 9 5950X и Ryzen 9 5900X являются соответственно 16- и 12-ядерными моделями нового семейства процессоров AMD на архитектуре Zen 3. Первый работает в диапазоне частот от 3,4 до 4,9 ГГц, второй — от 3,7 до 4,8 ГГц. Результаты Geekbench 5 намекают, что при особых условиях и охлаждении оба чипа способны работать за пределами верхних планок официальных технических спецификаций AMD.

В тестах Geekbench 5 максимальная зафиксированная частота работы модели Ryzen 9 5950X составила 4,987 МГц, модель Ryzen 9 5900X показала значение 4,947 МГц. Оба чипа оказались всего в нескольких десятках мегагерц от психологической отметки 5 ГГц. В любом случае результат очень впечатляет, особенно для 16-ядерной модели процессора.

Условия, при которых проводились тесты, неизвестны. Весьма вероятно, что не обошлось без технологии AMD Precision Boost Overdrive (PBO), позволяющей автоматически повышать частоту процессора за пределы официальных заявленных частот при наличии эффективной системы охлаждения. Аналогом от Intel является технология Thermal Velocity Boost (TVB).

Что касается результатов производительности, то в одноядерном тесте Geekbench 5 процессоры Ryzen 9 5950X и Ryzen 9 5900X набрали 1575 и 1605 баллов соответственно. Такую разницу между старшей и младшей моделью в пользу последней можно объяснить разными версиями материнских плат, микрокода AGESA, погрешностью расчётов самого бенчмарка и много чем ещё. Наверняка сказать пока никто не может, поскольку в базе Geekbench 5 имеются только по одному результату для каждого процессора.

Для сравнения, в том же Geekbench 5 модели Ryzen 9 3950X и Ryzen 9 3900X в одноядерном испытании набирают 1292 и 1280 очков соответственно. Таким образом Ryzen 9 5950X быстрее флагмана прошлого поколения на 21,9 %, а модель Ryzen 9 5900X быстрее своего предшественника на 25,3 %. Такой результат даже превосходит заявления компании AMD, которая пообещала 19-процентный прирост по части IPC (инструкций за такт) для новых чипов.

Оба процессора семейства Zen 3 также показали в одноядерном тесте Geekbench 5 более высокую производительность относительно флагмана конкурента в лице Intel Core i9-10900K. Хотя последний ограничен десятью ядрами, его базовая частота составляет 3,7 ГГц, а в режиме автоматического разгона, в том числе и за счёт технологии Thermal Velocity Boost (TVB), она может повышаться до 5,3 ГГц. Результат процессора Intel в одноядерном тесте составляет 1412 очков. Это говорит о том, что Ryzen 9 5950X и Ryzen 9 5900X на 11,5 и 13,7 % соответственно быстрее флагманского решения «синих». Превосходство чипов AMD в многоядерном тесте также очевидно.

Процессоры серии Ryzen 5000 поступят в продажу 5 ноября. Для моделей Ryzen 9 5900X и Ryzen 9 5950X производитель заявил цену в $549 и $799 соответственно.