3DNewsТехнологии и рынок IT. НовостипроцессорыAMD не соврала: процессоры Ryzen 5000 ок...
Новости Hardware

AMD не соврала: процессоры Ryzen 5000 оказались быстрее предшественников более чем на 20 % в Geekbench

Интернет-детектив Tum_Apisak обнаружил результаты производительности процессоров Ryzen 9 5950X и Ryzen 9 5900X в синтетическом тесте Geekbench 5. Данные указывают, что оба чипа почти достигли частоты работы в 5 ГГц в ходе испытаний. Но что важнее, эти тесты показали преимущество новинок над их предшественниками.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Напомним, что Ryzen 9 5950X и Ryzen 9 5900X являются соответственно 16- и 12-ядерными моделями нового семейства процессоров AMD на архитектуре Zen 3. Первый работает в диапазоне частот от 3,4 до 4,9 ГГц, второй — от 3,7 до 4,8 ГГц. Результаты Geekbench 5 намекают, что при особых условиях и охлаждении оба чипа способны работать за пределами верхних планок официальных технических спецификаций AMD.

В тестах Geekbench 5 максимальная зафиксированная частота работы модели Ryzen 9 5950X составила 4,987 МГц, модель Ryzen 9 5900X показала значение 4,947 МГц. Оба чипа оказались всего в нескольких десятках мегагерц от психологической отметки 5 ГГц. В любом случае результат очень впечатляет, особенно для 16-ядерной модели процессора.

Условия, при которых проводились тесты, неизвестны. Весьма вероятно, что не обошлось без технологии AMD Precision Boost Overdrive (PBO), позволяющей автоматически повышать частоту процессора за пределы официальных заявленных частот при наличии эффективной системы охлаждения. Аналогом от Intel является технология Thermal Velocity Boost (TVB).

Результат Ryzen 9 5900X

Результат Ryzen 9 5900X

Что касается результатов производительности, то в одноядерном тесте Geekbench 5 процессоры Ryzen 9 5950X и Ryzen 9 5900X набрали 1575 и 1605 баллов соответственно. Такую разницу между старшей и младшей моделью в пользу последней можно объяснить разными версиями материнских плат, микрокода AGESA, погрешностью расчётов самого бенчмарка и много чем ещё. Наверняка сказать пока никто не может, поскольку в базе Geekbench 5 имеются только по одному результату для каждого процессора.

Результат Ryzen 9 5950X

Результат Ryzen 9 5950X

Для сравнения, в том же Geekbench 5 модели Ryzen 9 3950X и Ryzen 9 3900X в одноядерном испытании набирают 1292 и 1280 очков соответственно. Таким образом Ryzen 9 5950X быстрее флагмана прошлого поколения на 21,9 %, а модель Ryzen 9 5900X быстрее своего предшественника на 25,3 %. Такой результат даже превосходит заявления компании AMD, которая пообещала 19-процентный прирост по части IPC (инструкций за такт) для новых чипов.

Оба процессора семейства Zen 3 также показали в одноядерном тесте Geekbench 5 более высокую производительность относительно флагмана конкурента в лице Intel Core i9-10900K. Хотя последний ограничен десятью ядрами, его базовая частота составляет 3,7 ГГц, а в режиме автоматического разгона, в том числе и за счёт технологии Thermal Velocity Boost (TVB), она может повышаться до 5,3 ГГц. Результат процессора Intel в одноядерном тесте составляет 1412 очков. Это говорит о том, что Ryzen 9 5950X и Ryzen 9 5900X на 11,5 и 13,7 % соответственно быстрее флагманского решения «синих». Превосходство чипов AMD в многоядерном тесте также очевидно.

Процессоры серии Ryzen 5000 поступят в продажу 5 ноября. Для моделей Ryzen 9 5900X и Ryzen 9 5950X производитель заявил цену в $549 и $799 соответственно.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Ryzen 5 5600X уверенно обогнал Core i5-10600K в тестах SiSoftware
Только половина мобильных Ryzen 5000 получит большой прирост производительности
Результаты AMD Ryzen 5950X, 5900X и 5800X в SiSoftware: ощутимое превосходство над поколением Zen 2
По данным Geekbench, разогнанный Ryzen 9 5950X вдвое производительнее, чем Core i9-10910
AMD представила процессоры Ryzen 5000 на базе Zen 3: превосходство по всем фронтам и в играх тоже
Геймеры осознали силу ядер: четырёхъядерные процессоры стремительно теряют популярность
Рубрики: Новости Hardware, процессоры,
Теги: ryzen 5000, amd ryzen, amd, geekbench, тесты
ryzen 5000, amd ryzen, amd, geekbench, тесты
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Windows 10 без разрешения пользователей устанавливает веб-версии офисных приложений Microsoft 172
iPhone 12 разряжается за считаные часы при работе в сетях 5G 137
Результаты AMD Ryzen 5950X, 5900X и 5800X в SiSoftware: ощутимое превосходство над поколением Zen 2 134
Сломавшиеся спутники Starlink от SpaceX сулят огромные проблемы для космоса 130

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
AMD не соврала: процессоры Ryzen 5000 оказались быстрее предшественников более чем на 20 % в Geekbench
Microsoft начала развёртывание Windows 10 October 2020 Update для всех пользователей
iPhone 12 разряжается за считаные часы при работе в сетях 5G
PlayStation 5 получилась настолько большой из-за желания Sony сэкономить
Обзоры камеры iPhone 12 Pro: самая совершенная на рынке, но стоит дождаться iPhone 12 Pro Max
Microsoft выпустила первую тестовую сборку браузера Edge для устройств на базе Linux 2 мин.
Консольная версия Risk of Rain 2 вышла из раннего доступа и даже не подорожала 18 мин.
Настольная игра по мотивам Darkest Dungeon добралась до Kickstarter и почти сразу же была профинансирована 56 мин.
В магазине Ubisoft началась распродажа стратегий: Heroes of Might and Magic, Anno и Settlers 58 мин.
Netflix прогнозирует, что в этом году у неё будет 200 млн подписчиков 2 ч.
В России технологию искусственного интеллекта зарегистрировали как медицинское изделие 2 ч.
Облачный игровой сервис Amazon Luna вышел в ранний доступ 3 ч.
Google Ассистент научился воспроизводить подкасты Spotify на колонках Nest — пока только на английском 3 ч.
Снег не окажет влияния на игровой процесс Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 4 ч.
Windows теперь можно запускать на Chromebook с помощью Parallels Desktop 4 ч.
Phison обещает раскрыть PCIe 4.0 по-настоящему. Новый SSD-контроллер E18 обеспечит скорость до 7,4 Гбайт/с 22 мин.
Российские покупатели позабыли про отсутствие 5G-сетей. Продажи 5G-смартфонов утраиваются каждый квартал 28 мин.
Смартфон Huawei Honor 10X Lite красуется на пресс-рендерах в трёх цветах 2 ч.
Atari выпустит компактную 7,9-дюймовую игровую консоль Mini Pong Jr. 2 ч.
Доступное сетевое хранилище TerraMaster F4-210 рассчитано на четыре накопителя 2 ч.
Vivo представила смартфон Y3s с процессором Helio P35 и ёмким аккумулятором 2 ч.
Verizon будет использовать платформу Nokia DAC для частных сетей 5G 2 ч.
После сделки с SK Hynix компания Intel сможет экономить до $2 млрд ежегодно 3 ч.
Роботы займут половину рабочих мест уже через пять лет, но благодаря этому появятся новые вакансии 3 ч.
Lenovo представила ноутбуки Yoga 13s, 14s и 14c на платформе Intel Tiger Lake 3 ч.