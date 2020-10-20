Обозреватели решили, что iPhone 12 нет равных по производительности

В первых обзорах iPhone 12 и iPhone 12 Pro журналисты обратили внимание на выдающуюся производительность однокристальной системы A14 Bionic. Он стал быстрее, хотя в реальной работе заметить разницу по сравнению с чипом A13 невозможно. Прирост могут показать разве что тестовые пакеты.

Журналист Патрик Холланд (Patrick Holland) из CNet сообщил, что в тестах производительности 3DMark и Geekbench смартфоны iPhone 12 и 12 Pro показали самые высокие результаты среди всех телефонов, которые он когда-либо тестировал. Превосходство над ASUS ROG phone 3 действительной ощутимое — и в графике, и в однопоточном, и в многопоточном режимах:

Замеры сотрудника Engadget Крис Веласко (Chris Velazco) показали примерно такие же результаты. Оценки этого ресурса любопытны сравнением с другими флагманами — Galaxy Note 20 Ultra и Pixel 5, которые остаются позади даже по сравнению с прошлогодним iPhone 11 Pro.

Также журналист для замера производительности графики использовал техническую демонстрацию BrightRidge. Она не обновлялась уже два года и потому никоим образом не была оптимизирована для новейших iPhone. При максимальном использовании всех мыслимых опций iPhone 12 и 12 Pro в среднем выдавали около 25 кадров/с. Прошлогодний iPhone 11 Pro демонстрировал порядка 20 кадров/с. В свою очередь iPhone 8 Plus демонстрировал порядка 13 кадров/с.

Между тем, iPhone 12 Pro, помимо более мощного чипа, оснащён 6 Гбайт оперативной памяти против 4 Гбайт в обычном iPhone 12. В теории это даёт преимущество в многозадачности, но на практике заметить отличия в работе двух телефонов пока невозможно.

Напомним: сердцем новых смартфонов Apple стала 5-нм однокристальная система Apple A14 Bionic (11,8 млрд транзисторов, на 40 % больше, чем в A13), произведённая на мощностях TSMC. Процессор по-прежнему 6-ядерный, но зато вдвое, до 16, возросло количество ядер нейроблока для задач, связанных с ИИ, а также возможностей в области AR. Apple называет новинку первым в мире 5-нм процессором. По сравнению с A13 новый чип предлагает возросшую на 50 % производительность в задачах ЦП и ГП.