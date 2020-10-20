3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиэкспресс-тестыОбозреватели решили, что iPhone 12 нет р...
Новости Hardware

Обозреватели решили, что iPhone 12 нет равных по производительности

В первых обзорах iPhone 12 и iPhone 12 Pro журналисты обратили внимание на выдающуюся производительность однокристальной системы A14 Bionic. Он стал быстрее, хотя в реальной работе заметить разницу по сравнению с чипом A13 невозможно. Прирост могут показать разве что тестовые пакеты.

Brian Oh / Engadget

Brian Oh / Engadget

Журналист Патрик Холланд (Patrick Holland) из CNet сообщил, что в тестах производительности 3DMark и Geekbench смартфоны iPhone 12 и 12 Pro показали самые высокие результаты среди всех телефонов, которые он когда-либо тестировал. Превосходство над ASUS ROG phone 3 действительной ощутимое — и в графике, и в однопоточном, и в многопоточном режимах:

CNet

CNet

Замеры сотрудника Engadget Крис Веласко (Chris Velazco) показали примерно такие же результаты. Оценки этого ресурса любопытны сравнением с другими флагманами — Galaxy Note 20 Ultra и Pixel 5, которые остаются позади даже по сравнению с прошлогодним iPhone 11 Pro.

Engadget

Engadget

Также журналист для замера производительности графики использовал техническую демонстрацию BrightRidge. Она не обновлялась уже два года и потому никоим образом не была оптимизирована для новейших iPhone. При максимальном использовании всех мыслимых опций iPhone 12 и 12 Pro в среднем выдавали около 25 кадров/с. Прошлогодний iPhone 11 Pro демонстрировал порядка 20 кадров/с. В свою очередь iPhone 8 Plus демонстрировал порядка 13 кадров/с.

Между тем, iPhone 12 Pro, помимо более мощного чипа, оснащён 6 Гбайт оперативной памяти против 4 Гбайт в обычном iPhone 12. В теории это даёт преимущество в многозадачности, но на практике заметить отличия в работе двух телефонов пока невозможно.

Engadget

Engadget

Напомним: сердцем новых смартфонов Apple стала 5-нм однокристальная система Apple A14 Bionic (11,8 млрд транзисторов, на 40 % больше, чем в A13), произведённая на мощностях TSMC. Процессор по-прежнему 6-ядерный, но зато вдвое, до 16, возросло количество ядер нейроблока для задач, связанных с ИИ, а также возможностей в области AR. Apple называет новинку первым в мире 5-нм процессором. По сравнению с A13 новый чип предлагает возросшую на 50 % производительность в задачах ЦП и ГП.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
При использовании в iPhone 12 двух SIM-карт, смартфон не сможет работать в сетях 5G
Замена дисплея в iPhone 12 обойдётся в $279
Айфоны «зашли»: iPhone 12 предзаказывают активнее, чем прошлые модели
Foxconn не хватает рабочих рук для сборки iPhone 12. Рабочих заманивают огромными премиями
Вместо Huawei за японскими комплектующими для смартфонов пришли другие фирмы
iPhone 11 и iPhone XR подешевели после вчерашней презентации Apple, в том числе в России
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, экспресс-тесты,
Теги: iphone, apple, iphone 12, iphone 12 pro, a14 bionic
iphone, apple, iphone 12, iphone 12 pro, a14 bionic
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Windows 10 без разрешения пользователей устанавливает веб-версии офисных приложений Microsoft 169
Результаты AMD Ryzen 5950X, 5900X и 5800X в SiSoftware: ощутимое превосходство над поколением Zen 2 133
Сломавшиеся спутники Starlink от SpaceX сулят огромные проблемы для космоса 120
Ryzen 5 5600X уверенно обогнал Core i5-10600K в тестах SiSoftware 93

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Microsoft начала развёртывание Windows 10 October 2020 Update для всех пользователей
AMD решила тщательно подготовиться к старту продаж Radeon RX 6000, чтобы не опозориться, как некоторые
Гейб Ньюэлл рассказал о неудачных попытках разработки Half-Life 3 и состоянии дел в Valve
Xiaomi выпустит ТВ-приставку Mi Box 4S с поддержкой 4K за $45
PlayStation 5 получилась настолько большой из-за желания Sony сэкономить
Adobe Illustrator стал доступен на iPad, но только с базовыми функциями 4 ч.
Photoshop получил множество ИИ-функций: умная замена неба, продвинутые фильтры и прочее 4 ч.
Apple добавила в HomePod поддержку Intercom и возможность работы с HomePod mini 7 ч.
Microsoft открыла разработчикам доступ к WebView2 в составе Edge на Chromium 7 ч.
Бывшие сотрудники Blizzard открыли Frost Giant Studios, чтобы создать свою RTS 8 ч.
Симулятор космического агентства Mars Horizon поступит в продажу 17 ноября 9 ч.
Минюст США подал в суд на Google: компании придётся ответить за нарушения антимонопольных законов 9 ч.
Дело приняло серьёзный оборот: сюжетный трейлер Destiny 2: Beyond Light 10 ч.
Друиды и битва за Париж: Ubisoft рассказала о контентной поддержке Assassin's Creed Valhalla после релиза 10 ч.
По следам Baldur’s Gate 3: в раннем доступе вышла тактическая RPG Solasta: Crown of the Magister на основе D&D 10 ч.
Как за 5 лет в России была создана сеть розничных магазинов Xiaomi 2 ч.
Новая статья: Гид по выбору монитора в 2020 году: всё только начинается 3 ч.
Новая статья: Обзор Segway Ninebot KickScooter Air T15: завидую тем, кто будет пользоваться им... 5 ч.
В России поступил в продажу флагманский ноутбук HUAWEI MateBook X за 115 тыс. рублей 6 ч.
Выяснилось, какие внешние накопители можно будет использовать с Xbox Series X и Series S 6 ч.
Microsoft в партнёрстве со SpaceX создаст облачную сеть на основе космических спутников 7 ч.
Учёные придумали, как реанимировать закон Мура. Предложена технология производства атомарных транзисторов 7 ч.
Обозреватели решили, что iPhone 12 нет равных по производительности 7 ч.
Американский сотовый оператор установил новый рекорд скорости загрузки в сети 5G 8 ч.
У некоторых Apple Watch SE пользователи заметили сильный перегрев после зарядки 8 ч.