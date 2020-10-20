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Выяснилось, какие внешние накопители можно будет использовать с Xbox Series X и Series S

Компания Microsoft предлагает два варианта расширения внутреннего хранилища для своих игровых приставок нового поколения Xbox Series X и Series S. В первом случае предлагается приобрести специальный внешний накопитель компании Seagate объёмом 1 Тбайт за $220, во втором — использовать внешние USB-накопители. Стало известно, какие требования компания выдвигает относительно последнего решения.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Благодаря одному из техноблогеров, который получил возможность обозреть новую консоль, стало известно, что система требует накопитель минимум с интерфейсом USB 3.0 и объёмом не менее 128 Гбайт.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Как указывает ресурс Tom’s Hardware, старые игровые тайтлы с Xbox One, специально оптимизированные для работы на приставках Xbox Series X и Series S с использованием преимуществ технологии Xbox Velocity Architecture, могут быть запущены только с внутреннего NVMe-накопителя стандарта PCIe 4.0 или внешнего SSD от компании Seagate. Неоптимизированные, но имеющие обратную совместимость старые игры с приставок Xbox One, Xbox 360 и оригинальной Xbox могут быть установлены и запущены на новых приставках с внешнего носителя с USB 3.0 объёмом от 128 Гбайт.

Подобные требования к объёму внешнего накопителя не новы для консолей Xbox. Как указывает источник, для Xbox One и Xbox One X требованием было использование USB-накопителей объёмом минимум 256 Гбайт. Для новых приставок компания внесла изменения, поскольку существенно переработала программную оболочку Xbox.

Источник изображения: Tom’s Hardware

Источник изображения: Tom’s Hardware

Основной причиной, почему Microsoft не разрешает использовать внешние USB-накопители для запуска оптимизированных игр под приставки Xbox Series X и Series S, заключается в их скорости работы. Эти игры могут использовать новые возможности консолей Xbox Series X и Series S, включая более быструю загрузку игровых уровней по сравнению с Xbox One и Xbox One X. Кроме того, они будут поддерживать функцию Quick Resume, позволяющую быстро переключаться между играми и возобновлять их на том месте, где игрок ранее остановился. Внешние USB-накопители, даже использующие стандарт USB 3.0, недостаточно быстры для поддержки таких возможностей.

Примеры оптимизированных игр Xbox One для новых приставок Xbox Series X и Series S и время их загрузки

Примеры оптимизированных игр Xbox One для новых приставок Xbox Series X и Series S и время их загрузки

Что касается игровых скриншотов и записей геймплея то их можно хранить и запускать на новых приставках с внешних USB-носителей любого объёма. Однако Microsoft указывает, что они должны иметь формат NTFS и использовать стандарт USB 3.0. Для воспроизведения музыки, видео и изображений можно использовать любой внешний USB-носитель.

Приставки нового поколения Xbox Series X и Series S поступят в продажу 10 ноября. Стоимость первой для российского рынка составляет 45 590 рублей, младшая модель будет продаваться за 26 990 рублей. Старшая версия оборудована NVMe-накопителем PCIe 4.0 объёмом 1 Тбайт. Младшая имеет на борту NVMe-накопитель PCIe 4.0 объёмом 512 Гбайт.

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Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли,
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