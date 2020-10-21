3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостифинансовые новости и аналитикаКак за 5 лет в России была создана сеть ...
Новости Hardware

Как за 5 лет в России была создана сеть розничных магазинов Xiaomi

На правах рекламы

Представитель официальной розницы Xiaomi в России, компания Smart Orange, с момента основания в 2016 году развила широкую сеть, насчитывающую свыше 60 торговых точек в 19 городах России и СНГ, открыла популярнейший интернет-магазин Mi-shop.com.

В рамках закрытого бизнес-мероприятия с ключевыми партнёрами и Mi-фанатами, которое состоялось 15 октября, представители Smart Orange рассказали о своём четырёхлетнем эволюционном опыте в области розничной торговли. Также была проведена выставка гаджетов «Эволюция», показаны новинки Xiaomi и популярные модели,  умные устройства и техника для дома, а также был показан небольшой фильм об истории и успехах компании. Также лучшим сотрудникам компании были вручены награды.

За четыре года существования Smart Orange была удостоена нескольких ключевых наград за свой вклад в развитие ритейла. В 2018 году Smart Orange была признана лучшей и завоевала всероссийскую премию «Права потребителей и качество обслуживания» в номинации «Розничные услуги». В этом же году компания вышла на новый рубеж и установила собственный рекорд — более 10 миллионов людей совершили покупки в официальной рознице. Юбилейного покупателя лично поздравил Ван Сян (Wang Xiang), нынешний президент Xiaomi, вручив ему подарочный сертификат на приобретение товаров бренда Xiaomi и один из флагманских смартфонов. 

За успех, основанный на выходе за рамки стандартной модели ритейла и внедрении новых сервисов и подходов, команда Smart Orange получила ещё одно важнейшее признание заслуг — награду Gold Award Mi Store Partner как лучшего ритейлера Xiaomi в России.

Эволюция компании коснулась и онлайн-магазина Mi-shop.com, принадлежащего Smart Orange. За счёт внедрения нескольких инновационно-технологичных решений таких, как подключение и сотрудничество с популярными маркетплейсам (Беру, Ozon, Goods), внедрение курьерской доставки и доставки до пунктов выдачи в сети постаматов PickPoint, общий объем продаж существенно вырос. За второй квартал 2020 года на долю сотрудничества с маркетплейсами пришлось 41% выручки, а благодаря работе курьерской доставки и доставки в пункты выдачи PickPoint прирост составил 59%. При этом общий квартальный прирост по результатам розничной деятельности составил грандиозные 312%.

«Благодаря поддержке российского представительства Xiaomi и инвестициям от RDC GROUP омниканальная сеть продаж официальной розницы стремительно растёт. Россияне обожают "соотношение цены и качества", поэтому бренд Xiaomi стал для наших клиентов родным, а российское Mi-сообщество уже достигло отметки в 2 000 000 участников и стремится повторить подвиги своих собратьев в Китае», — отмечает генеральный директор Smart Orange Вячеслав Гулин.

Несмотря на трудный период в мировой экономике во время пандемии, компания Smart Orange не останавливается на достигнутых результатах и уже обозначила для себя ряд важнейших целей для дальнейшего развития, среди которых популяризация техники для дома и смартфонов Xiaomi на российском рынке, и даже во время пандемии в этом году уже открылись новые Mi Store в ТРЦ Европейском и Гранд Каньоне, а ещё до конца 2020 года запланированы к открытию магазины в ТЦ «Академическом» в Санкт-Петербурге и в ТЦ «Шоколад» в Реутове.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Xiaomi заняла место Honor на российском рынке смартфонов. Помогли американские санкции
Xiaomi представила самую быструю в мире технологию беспроводной зарядки смартфонов
Первым китайским смартфоном на базе Snapdragon 875 станет Xiaomi Mi 11
Дональд Трамп помог китайскому производству чипов как никто другой в мире
Электричество от солнечных электростанций стало дешевле, чем от угольных
Вместо Huawei за японскими комплектующими для смартфонов пришли другие фирмы
Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика,
Теги: xiaomi, магазин, mi store, продажи
xiaomi, магазин, mi store, продажи
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Windows 10 без разрешения пользователей устанавливает веб-версии офисных приложений Microsoft 169
Результаты AMD Ryzen 5950X, 5900X и 5800X в SiSoftware: ощутимое превосходство над поколением Zen 2 133
Сломавшиеся спутники Starlink от SpaceX сулят огромные проблемы для космоса 120
Ryzen 5 5600X уверенно обогнал Core i5-10600K в тестах SiSoftware 93

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Гейб Ньюэлл рассказал о неудачных попытках разработки Half-Life 3 и состоянии дел в Valve
PlayStation 5 получилась настолько большой из-за желания Sony сэкономить
AMD решила тщательно подготовиться к старту продаж Radeon RX 6000, чтобы не опозориться, как некоторые
Xiaomi выпустит ТВ-приставку Mi Box 4S с поддержкой 4K за $45
Блогер протестировал прозрачный телевизор Xiaomi: очень дорого, плохо видно, а ещё и битые пиксели
Microsoft начала развёртывание Windows 10 October 2020 Update для всех пользователей 30 мин.
Adobe Illustrator стал доступен на iPad, но только с базовыми функциями 3 ч.
Photoshop получил множество ИИ-функций: умная замена неба, продвинутые фильтры и прочее 3 ч.
Apple добавила в HomePod поддержку Intercom и возможность работы с HomePod mini 6 ч.
Microsoft открыла разработчикам доступ к WebView2 в составе Edge на Chromium 7 ч.
Бывшие сотрудники Blizzard открыли Frost Giant Studios, чтобы создать свою RTS 8 ч.
Симулятор космического агентства Mars Horizon поступит в продажу 17 ноября 8 ч.
Минюст США подал в суд на Google: компании придётся ответить за нарушения антимонопольных законов 8 ч.
Дело приняло серьёзный оборот: сюжетный трейлер Destiny 2: Beyond Light 9 ч.
Друиды и битва за Париж: Ubisoft рассказала о контентной поддержке Assassin's Creed Valhalla после релиза 9 ч.
Как за 5 лет в России была создана сеть розничных магазинов Xiaomi 49 мин.
Новая статья: Гид по выбору монитора в 2020 году: всё только начинается 3 ч.
Новая статья: Обзор Segway Ninebot KickScooter Air T15: завидую тем, кто будет пользоваться им... 5 ч.
В России поступил в продажу флагманский ноутбук HUAWEI MateBook X за 115 тыс. рублей 5 ч.
Выяснилось, какие внешние накопители можно будет использовать с Xbox Series X и Series S 6 ч.
Microsoft в партнёрстве со SpaceX создаст облачную сеть на основе космических спутников 6 ч.
Учёные придумали, как реанимировать закон Мура. Предложена технология производства атомарных транзисторов 6 ч.
Обозреватели решили, что iPhone 12 нет равных по производительности 6 ч.
Американский сотовый оператор установил новый рекорд скорости загрузки в сети 5G 7 ч.
У некоторых Apple Watch SE пользователи заметили сильный перегрев после зарядки 8 ч.