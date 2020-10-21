Как за 5 лет в России была создана сеть розничных магазинов Xiaomi

Представитель официальной розницы Xiaomi в России, компания Smart Orange, с момента основания в 2016 году развила широкую сеть, насчитывающую свыше 60 торговых точек в 19 городах России и СНГ, открыла популярнейший интернет-магазин Mi-shop.com.

В рамках закрытого бизнес-мероприятия с ключевыми партнёрами и Mi-фанатами, которое состоялось 15 октября, представители Smart Orange рассказали о своём четырёхлетнем эволюционном опыте в области розничной торговли. Также была проведена выставка гаджетов «Эволюция», показаны новинки Xiaomi и популярные модели, умные устройства и техника для дома, а также был показан небольшой фильм об истории и успехах компании. Также лучшим сотрудникам компании были вручены награды.

За четыре года существования Smart Orange была удостоена нескольких ключевых наград за свой вклад в развитие ритейла. В 2018 году Smart Orange была признана лучшей и завоевала всероссийскую премию «Права потребителей и качество обслуживания» в номинации «Розничные услуги». В этом же году компания вышла на новый рубеж и установила собственный рекорд — более 10 миллионов людей совершили покупки в официальной рознице. Юбилейного покупателя лично поздравил Ван Сян (Wang Xiang), нынешний президент Xiaomi, вручив ему подарочный сертификат на приобретение товаров бренда Xiaomi и один из флагманских смартфонов.

За успех, основанный на выходе за рамки стандартной модели ритейла и внедрении новых сервисов и подходов, команда Smart Orange получила ещё одно важнейшее признание заслуг — награду Gold Award Mi Store Partner как лучшего ритейлера Xiaomi в России.

Эволюция компании коснулась и онлайн-магазина Mi-shop.com, принадлежащего Smart Orange. За счёт внедрения нескольких инновационно-технологичных решений таких, как подключение и сотрудничество с популярными маркетплейсам (Беру, Ozon, Goods), внедрение курьерской доставки и доставки до пунктов выдачи в сети постаматов PickPoint, общий объем продаж существенно вырос. За второй квартал 2020 года на долю сотрудничества с маркетплейсами пришлось 41% выручки, а благодаря работе курьерской доставки и доставки в пункты выдачи PickPoint прирост составил 59%. При этом общий квартальный прирост по результатам розничной деятельности составил грандиозные 312%.

«Благодаря поддержке российского представительства Xiaomi и инвестициям от RDC GROUP омниканальная сеть продаж официальной розницы стремительно растёт. Россияне обожают "соотношение цены и качества", поэтому бренд Xiaomi стал для наших клиентов родным, а российское Mi-сообщество уже достигло отметки в 2 000 000 участников и стремится повторить подвиги своих собратьев в Китае», — отмечает генеральный директор Smart Orange Вячеслав Гулин.

Несмотря на трудный период в мировой экономике во время пандемии, компания Smart Orange не останавливается на достигнутых результатах и уже обозначила для себя ряд важнейших целей для дальнейшего развития, среди которых популяризация техники для дома и смартфонов Xiaomi на российском рынке, и даже во время пандемии в этом году уже открылись новые Mi Store в ТРЦ Европейском и Гранд Каньоне, а ещё до конца 2020 года запланированы к открытию магазины в ТЦ «Академическом» в Санкт-Петербурге и в ТЦ «Шоколад» в Реутове.